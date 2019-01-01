У селі під Луцьком горів будинок культури
Сьогодні, 16:00
13 жовтня о 06:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Забороль Луцького району.
Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.
На місце виклику негайно виїхали рятувальники 1,2-ї та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить двоповерхова цегляна будівля будинку культури.
На ліквідацію пожежі відразу подали вогнегасні засоби. Вже о 07:22 пожежу було локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.
До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.
Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
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Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.
На місце виклику негайно виїхали рятувальники 1,2-ї та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить двоповерхова цегляна будівля будинку культури.
На ліквідацію пожежі відразу подали вогнегасні засоби. Вже о 07:22 пожежу було локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.
До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.
Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
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