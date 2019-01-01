У селі під Луцьком горів будинок культури





Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.



На місце виклику негайно виїхали рятувальники 1,2-ї та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить двоповерхова цегляна будівля будинку культури.



На ліквідацію пожежі відразу подали вогнегасні засоби. Вже о 07:22 пожежу було локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.



До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.



Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 жовтня о 06:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Забороль Луцького району.Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.На місце виклику негайно виїхали рятувальники 1,2-ї та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить двоповерхова цегляна будівля будинку культури.На ліквідацію пожежі відразу подали вогнегасні засоби. Вже о 07:22 пожежу було локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

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