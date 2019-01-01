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У селі під Луцьком горів будинок культури

У селі під Луцьком горів будинок культури
13 жовтня о 06:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Забороль Луцького району.

Про це повідомляє прес-служба волинських рятувальників.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники 1,2-ї та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що горить двоповерхова цегляна будівля будинку культури.

На ліквідацію пожежі відразу подали вогнегасні засоби. Вже о 07:22 пожежу було локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

У селі під Луцьком горів будинок культури
У селі під Луцьком горів будинок культури

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Теги: пожежа, Забороль
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