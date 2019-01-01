У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО





12 жовтня понад два десятки собак прогулялися разом зі своїми власниками від Театрального майдану до площі Грушевського, – повідомляє



Під час свята можна було погладити та сфотографуватися з собаками, а ще – дізнатися більше про особливості цієї породи безпосередньо від власників.



Організатори подбали й про дітей, аніматори розважали їх цікавими конкурсами, майстер-класами та аквагримом.



Під час параду збирали кошти на утримання безпритульних собак для КП «Ласка». Зібрану фінансову допомогу організатори дійства перекажуть на благодійний рахунок підприємства.







Фото Поліни Березюк

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