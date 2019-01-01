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У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО

У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад бернських зенненхундів – бернських вівчарок, які походять з швейцарського кантону Берн.

12 жовтня понад два десятки собак прогулялися разом зі своїми власниками від Театрального майдану до площі Грушевського, – повідомляє 12 канал.

Під час свята можна було погладити та сфотографуватися з собаками, а ще – дізнатися більше про особливості цієї породи безпосередньо від власників.

Організатори подбали й про дітей, аніматори розважали їх цікавими конкурсами, майстер-класами та аквагримом.

Під час параду збирали кошти на утримання безпритульних собак для КП «Ласка». Зібрану фінансову допомогу організатори дійства перекажуть на благодійний рахунок підприємства.

У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО
У Луцьку влаштували перший в Європі парад-фестиваль бернських зенненхундів. ФОТО


Фото Поліни Березюк

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Теги: Луцьк, бернський зенненхунд, фестиваль, собаки, тварини
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Коментарі 2
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Всім відомий українофоб.
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Як його прізвище? Хто такий?
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