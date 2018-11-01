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Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО

Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО
Грибів у волинських лісах, як і в Україні загалом, у жовтні цьогоріч не дуже багато. Утім, як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде.

Волиняни хваляться результатами тихого полювання у соцмережах, виставляючи фото своїх грибних "уловів".

Інформаційне агентство ВолиньPost зробило невеличку «грибну» підбірку таких дописів, аби «нагнати апетит» на лісову мандрівку й іншим. Адже завтра, 14 жовтня, знову вихідний, а погода на Волині обіцяє подарувати справжнє осіннє тепло.

Так, у фейсбук-спільноті "Гриби України" користувач Андрій Пархомчук поділився світлинами боровиків, яких знайшов у лісі села Клітицьк Камінь-Каширського району.

Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО


А користувач Vladimir Khom похизувався світлиною неймовірно красивого білого гриба, локація – Маневичі.

Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО


Натомість у групі «Нетипове Рожище» волинянин Леонід Коновалов показав фото зібраної ним чималої кількості синяків.

Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО







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Теги: гриби, Волинь, ліс
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