Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО

Грибів у волинських лісах, як і в Україні загалом, у жовтні цьогоріч не дуже багато. Утім, як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде.Волиняни хваляться результатами тихого полювання у соцмережах, виставляючи фото своїх грибних "уловів".зробило невеличку «грибну» підбірку таких дописів, аби «нагнати апетит» на лісову мандрівку й іншим. Адже завтра, 14 жовтня, знову вихідний, а погода на Волині обіцяє подарувати справжнє осіннє тепло.Так, у фейсбук-спільноті "Гриби України" користувачподілився світлинами боровиків, яких знайшов у лісі села Клітицьк Камінь-Каширського району.А користувачпохизувався світлиною неймовірно красивого білого гриба, локація – Маневичі.Натомість у групі «Нетипове Рожище» волинянинпоказав фото зібраної ним чималої кількості синяків.