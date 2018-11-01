Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Грибів у волинських лісах, як і в Україні загалом, у жовтні цьогоріч не дуже багато. Утім, як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде.
Волиняни хваляться результатами тихого полювання у соцмережах, виставляючи фото своїх грибних "уловів".
Інформаційне агентство ВолиньPost зробило невеличку «грибну» підбірку таких дописів, аби «нагнати апетит» на лісову мандрівку й іншим. Адже завтра, 14 жовтня, знову вихідний, а погода на Волині обіцяє подарувати справжнє осіннє тепло.
Так, у фейсбук-спільноті "Гриби України" користувач Андрій Пархомчук поділився світлинами боровиків, яких знайшов у лісі села Клітицьк Камінь-Каширського району.
А користувач Vladimir Khom похизувався світлиною неймовірно красивого білого гриба, локація – Маневичі.
Натомість у групі «Нетипове Рожище» волинянин Леонід Коновалов показав фото зібраної ним чималої кількості синяків.
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Волиняни хваляться результатами тихого полювання у соцмережах, виставляючи фото своїх грибних "уловів".
Інформаційне агентство ВолиньPost зробило невеличку «грибну» підбірку таких дописів, аби «нагнати апетит» на лісову мандрівку й іншим. Адже завтра, 14 жовтня, знову вихідний, а погода на Волині обіцяє подарувати справжнє осіннє тепло.
Так, у фейсбук-спільноті "Гриби України" користувач Андрій Пархомчук поділився світлинами боровиків, яких знайшов у лісі села Клітицьк Камінь-Каширського району.
А користувач Vladimir Khom похизувався світлиною неймовірно красивого білого гриба, локація – Маневичі.
Натомість у групі «Нетипове Рожище» волинянин Леонід Коновалов показав фото зібраної ним чималої кількості синяків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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