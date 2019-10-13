«Це були сильні відчуття»: американська астронавтка у Львові розповіла, як це – бути у відкритому космосі

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер завітала до Львова з нагоди Всесвітнього тижня космосу.



Вона оглянула місто, а також зустрілася із міським головою Львова Андрієм Садовим, – повідомляє



Батьки Гайдемарі — емігранти із Західної України. Її батько народився на Львівщині, тож з нагоди професійного свята вирішила відвідати саме це місто. До слова, в Україні вона уже втретє.



У Ратуші Гайдемарі Стефанишин-Пайпер говорила з мером про враження від перебування в космосі, про важливість ділитися досвідом з учнями та студентами, щоб ті, хто мріє про космос, знали, як досягнути своєї мети, а також про розвиток космічної галузі в США.



Почесна гостя, зокрема, поділась своїми найсильнішими враженнями під час перебування в космосі. «Коли я була у відкритому космосі, я мала нагоду з одного боку бачити космічну станцію, з іншого — шатл, космос — абсолютно тільки чорне, а коли дивилась вниз, то бачила Землю. Це були сильні відчуття», — поділилась враженнями Гайдемарі.



Гайдемарі Стефанишин-Пайпер розповіла, що вона зараз вже не працює, тому живе зі сім’єю і багато спілкується з дітьми. «Маю багато часу, щоб спілкуватись з дітьми, ходити на прогулянки і думати. Я показую дітям, що є важливо», — розповіла гостя.



Довідка: Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — американська астронавтка українського походження. Загалом провела у космосі 27 днів і 15 годин. До групи астронавтів NASA прийнята 1996 року. Полетіла в космос у складі екіпажу 2006 року. Є членкинею Американського товариства інженерів-механіків. У дитинстві також була членкинею Пласту в США. Серед нагород та відзнак — Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі Navy Commendation Medal (двократно), Navy Achievement Medal (двократно) та Meritorious Service Medal. Лауреатка Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації «Знакова постать».



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