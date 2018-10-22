На трасі Луцьк – Львів зіткнулись автобус і легковик, водій останнього – загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 21:21
На автодорозі Луцьк – Львів сталася смертельна аварія. Автобус лівим боком зачепив легковика. Водій авто загинув.
Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 13 жовтня, близько 17:00 на автошляху між райцентром Радехів і селищем Вузлове.
Пасажирський автобус на білоруських номерах лівим боком зачепив автомобіль ВАЗ-2109.
Як повідомляють очевидці, від отриманих травм водій легковика помер на місці.
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Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 13 жовтня, близько 17:00 на автошляху між райцентром Радехів і селищем Вузлове.
Пасажирський автобус на білоруських номерах лівим боком зачепив автомобіль ВАЗ-2109.
Як повідомляють очевидці, від отриманих травм водій легковика помер на місці.
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