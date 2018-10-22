На трасі Луцьк – Львів зіткнулись автобус і легковик, водій останнього – загинув на місці. ФОТО





Про це інтернет-виданню



Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 13 жовтня, близько 17:00 на автошляху між райцентром Радехів і селищем Вузлове.



Пасажирський автобус на білоруських номерах лівим боком зачепив автомобіль ВАЗ-2109.



Як повідомляють очевидці, від отриманих травм водій легковика помер на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Луцьк – Львів сталася смертельна аварія. Автобус лівим боком зачепив легковика. Водій авто загинув.Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 13 жовтня, близько 17:00 на автошляху між райцентром Радехів і селищем Вузлове.Пасажирський автобус на білоруських номерах лівим боком зачепив автомобіль ВАЗ-2109.Як повідомляють очевидці, від отриманих травм водій легковика помер на місці.

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