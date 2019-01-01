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Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО

Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Автодорога від села Судче до Березної Волі Любешівського району потребує капітального ремонту.

Про це свідчать світлини, які опублікувала в групі «Я люблю Любешів» місцева вчителька Вікторія Лащ, пише Район.Любешів.

«Дорога до села Березна Воля, яка сполучає не лише дві сусідні області, а й дві сусідні держави. Глибина таких ям подекуди сягає 30-40 см. Скажіть, про який розвиток регіону можна говорити, дивлячись на ці «мальовничі» фото?» – запитує авторка публікації.

До речі, у списку черговості ремонту доріг у Любешівському районі, зазначений відрізок запланували на 2021 рік. Виходить, місцевому населенню доведеться миритися з такою дорогою ще, як мінімум, півтора-два роки?

Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО
Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО

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Теги: Березна воля, дорога, ремонт, Судче
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