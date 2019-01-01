Розбиту дорогу на Волині планують відремонтувати через два роки. ФОТО





Про це свідчать світлини, які опублікувала в групі «Я люблю Любешів» місцева вчителька Вікторія Лащ, пише



«Дорога до села Березна Воля, яка сполучає не лише дві сусідні області, а й дві сусідні держави. Глибина таких ям подекуди сягає 30-40 см. Скажіть, про який розвиток регіону можна говорити, дивлячись на ці «мальовничі» фото?» – запитує авторка публікації.



До речі, у списку черговості ремонту доріг у Любешівському районі, зазначений відрізок запланували на 2021 рік. Виходить, місцевому населенню доведеться миритися з такою дорогою ще, як мінімум, півтора-два роки?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автодорога від села Судче до Березної Волі Любешівського району потребує капітального ремонту.Про це свідчать світлини, які опублікувала в групі «Я люблю Любешів» місцева вчителька, пише Район.Любешів «Дорога до села Березна Воля, яка сполучає не лише дві сусідні області, а й дві сусідні держави. Глибина таких ям подекуди сягає 30-40 см. Скажіть, про який розвиток регіону можна говорити, дивлячись на ці «мальовничі» фото?» – запитує авторка публікації.До речі, у списку черговості ремонту доріг у Любешівському районі, зазначений відрізок запланували на 2021 рік. Виходить, місцевому населенню доведеться миритися з такою дорогою ще, як мінімум, півтора-два роки?

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