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Обстежили близько 6 гектарів дна: пошуки Олексія Веремійчика тривають

Обстежили близько 6 гектарів дна: пошуки Олексія Веремійчика тривають
Станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Люб'язь (Любешівський район) для пошуку директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.

Про це у facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.

Також майже 6 гектарів дна водойми обстежили методом тралювання (за допомогою спеціальних тросів та рятувальних човнів).

Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра.

Окрім того, Володимир Несторов зазначив, що на сьогодні пошуки Олексія Веремійчика припинили, відповідно до вимог нормативних документів щодо діяльності групи водолазно-рятувальних робіт та вимог техніки безпеки. Пошукові роботи відновлять з початком світлового дня.

Нагадаємо, під час риболовлі здійнялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.

Станом на 16:00 13 жовтня розпочали пошуки з повітря, задіявши легку авіацію.

Обстежили близько 6 гектарів дна: пошуки Олексія Веремійчика тривають
Обстежили близько 6 гектарів дна: пошуки Олексія Веремійчика тривають

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Теги: Олексі Веремійчик, озеро, Любязь
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Коментарі 1
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Водолазів побільше треба кликати.можливо з інших областей.
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