14 жовтня на Волині: гортаючи календар

14 жовтня святкує свій День народження юрист та адвокат(на фото).Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності»та декан інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗа православним календарем, 14 жовтня іменини святкують ті, кого назвали Романами.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда». Вітаємо колег з цим святом і зичимо гострого пера, журналістської мудрості і завжди цікавих новин!14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято було одним з найголовніших свят запорозьких козаків, які будували багато храмів та особливо шанували ікони Покрови.Сьогодні також відзначається День захисника України (День захисників Вітчизни), День українського козацтва, 73 річниця утворення УПА, Міжнародний день стандартизації.У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх захисників нашої України! Святкового Вам настрою, міцного здоров’я, невтомності у всіх ваших добрих справах, особистого і родинного щастя, миру і світлого майбутнього.14 жовтня 1942 року на Волині зародилася Українська Повстанська Армія (УПА). Територіально УПА ділилася на чотири групи. Одна з них (УПА-Північ) охоплювала Західну Волинь і Полісся, її командиром був полковник Клим Савур. За роки існування УПА в її лавах побували до 400 тисяч осіб.Також 14 жовтня з 2018 року є Днем захисника України.