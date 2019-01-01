Залишила передсмертну записку: на Прикарпатті повісилась 11-річна дівчинка





Про це йдеться на



11-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. Тіло неповнолітньої у сараї виявила матір близько 17:40.



На місці події працівники поліції встановили, що 11-річна дівчина покінчила життя через повішення на мотузці. Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітньої не виявлено.

Причини такого вчинку встановлюють правоохоронці. Поліцейські знайшли передсмертну записку, залишену дівчиною.





Наразі слідчі дії тривають та з’ясовуються обставини трагедії.





Слідчі розслідують смерть дитини за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою самогубство Кримінального кодексу України.



Додамо, вчора зранку до поліції надійшов виклик від матері дівчини про те, що її співмешканець вчинив з нею конфлікт в ході якого спричинив заявниці тілесні ушкодження. Потерпілу доставили в Надвірнянську центральну районну лікарню. Донька на цей час перебувала вдома з бабусею, яка проживає разом з сім’єю. Поведінки, яка могла б свідчити про наміри дівчинки здійснити самогубство, не було виявлено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Прикарпаття встановлює обставини смерті 11-річної дівчинки, яку знайшли мертвою вчора, 12 жовтня, у с. Бистриця, Надвірнянського району.Про це йдеться на сайті поліції.11-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. Тіло неповнолітньої у сараї виявила матір близько 17:40.На місці події працівники поліції встановили, що 11-річна дівчина покінчила життя через повішення на мотузці. Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітньої не виявлено.Причини такого вчинку встановлюють правоохоронці. Поліцейські знайшли передсмертну записку, залишену дівчиною.Наразі слідчі дії тривають та з’ясовуються обставини трагедії.Слідчі розслідують смерть дитини за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою самогубство Кримінального кодексу України.Додамо, вчора зранку до поліції надійшов виклик від матері дівчини про те, що її співмешканець вчинив з нею конфлікт в ході якого спричинив заявниці тілесні ушкодження. Потерпілу доставили в Надвірнянську центральну районну лікарню. Донька на цей час перебувала вдома з бабусею, яка проживає разом з сім’єю. Поведінки, яка могла б свідчити про наміри дівчинки здійснити самогубство, не було виявлено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію