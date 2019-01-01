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Залишила передсмертну записку: на Прикарпатті повісилась 11-річна дівчинка

Залишила передсмертну записку: на Прикарпатті повісилась 11-річна дівчинка
Поліція Прикарпаття встановлює обставини смерті 11-річної дівчинки, яку знайшли мертвою вчора, 12 жовтня, у с. Бистриця, Надвірнянського району.

Про це йдеться на сайті поліції.

11-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання. Тіло неповнолітньої у сараї виявила матір близько 17:40.

На місці події працівники поліції встановили, що 11-річна дівчина покінчила життя через повішення на мотузці. Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітньої не виявлено.
Причини такого вчинку встановлюють правоохоронці. Поліцейські знайшли передсмертну записку, залишену дівчиною.

Залишила передсмертну записку: на Прикарпатті повісилась 11-річна дівчинка

Наразі слідчі дії тривають та з’ясовуються обставини трагедії.

Залишила передсмертну записку: на Прикарпатті повісилась 11-річна дівчинка

Слідчі розслідують смерть дитини за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою самогубство Кримінального кодексу України.

Додамо, вчора зранку до поліції надійшов виклик від матері дівчини про те, що її співмешканець вчинив з нею конфлікт в ході якого спричинив заявниці тілесні ушкодження. Потерпілу доставили в Надвірнянську центральну районну лікарню. Донька на цей час перебувала вдома з бабусею, яка проживає разом з сім’єю. Поведінки, яка могла б свідчити про наміри дівчинки здійснити самогубство, не було виявлено.


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Теги: Прикарпаття, дівчина, повісилась, смерть, записка, поліція
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