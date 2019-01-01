Показали, як на Волині 100 років тому відкривали школу. РЕТРОФОТО





Відповідне фото оприлюднили у фейсбук-спільноті “Центр дослідження і відродження Волині”. Про це пише



“Відкриття української народної школи у Володимирі-Волинському, 1916 рік”, – підписують світлину.



У коментарях сперечаються, яку ж саме школу відкривали. Одні припускають, що це – ймовірно в с. Острівок, Володимир-Волинського району, інші дописувачі вважають, що йдеться про школу №5, яка згодом стала МНВК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали світлину відкриття однієї із чотирьохрічок у Володимирі-Волинському.Відповідне фото оприлюднили у фейсбук-спільноті “Центр дослідження і відродження Волині”. Про це пише Буг “Відкриття української народної школи у Володимирі-Волинському, 1916 рік”, – підписують світлину.У коментарях сперечаються, яку ж саме школу відкривали. Одні припускають, що це – ймовірно в с. Острівок, Володимир-Волинського району, інші дописувачі вважають, що йдеться про школу №5, яка згодом стала МНВК.

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