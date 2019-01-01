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Показали, як на Волині 100 років тому відкривали школу. РЕТРОФОТО

Показали, як на Волині 100 років тому відкривали школу. РЕТРОФОТО
У мережі показали світлину відкриття однієї із чотирьохрічок у Володимирі-Волинському.

Відповідне фото оприлюднили у фейсбук-спільноті “Центр дослідження і відродження Волині”. Про це пише Буг.

“Відкриття української народної школи у Володимирі-Волинському, 1916 рік”, – підписують світлину.

У коментарях сперечаються, яку ж саме школу відкривали. Одні припускають, що це – ймовірно в с. Острівок, Володимир-Волинського району, інші дописувачі вважають, що йдеться про школу №5, яка згодом стала МНВК.

Показали, як на Волині 100 років тому відкривали школу. РЕТРОФОТО

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Теги: школа, відкриття, Володимир-Волинський, ретрофото
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