Показали, як на Волині 100 років тому відкривали школу. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 07:38
У мережі показали світлину відкриття однієї із чотирьохрічок у Володимирі-Волинському.
Відповідне фото оприлюднили у фейсбук-спільноті “Центр дослідження і відродження Волині”. Про це пише Буг.
“Відкриття української народної школи у Володимирі-Волинському, 1916 рік”, – підписують світлину.
У коментарях сперечаються, яку ж саме школу відкривали. Одні припускають, що це – ймовірно в с. Острівок, Володимир-Волинського району, інші дописувачі вважають, що йдеться про школу №5, яка згодом стала МНВК.
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Відповідне фото оприлюднили у фейсбук-спільноті “Центр дослідження і відродження Волині”. Про це пише Буг.
“Відкриття української народної школи у Володимирі-Волинському, 1916 рік”, – підписують світлину.
У коментарях сперечаються, яку ж саме школу відкривали. Одні припускають, що це – ймовірно в с. Острівок, Володимир-Волинського району, інші дописувачі вважають, що йдеться про школу №5, яка згодом стала МНВК.
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