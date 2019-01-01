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Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України

Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України
Депутат Луцької міської ради, бізнесмен Андрій Покровський разом з командою Громадянського Руху «СВІДОМІ» привітав лучан Днем захисника України.

«Українські землі завжди були дуже привабливими для наших ворогів. Тому ми постійно змушені виборювати та відстоювати нашу незалежність.

Сьогодні ми відзначаємо День захисника України, День Українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Так само, як сотні років тому, наші герої гідно захищають нашу незалежність та борються за нашу свободу на сході держави, як робило це українське козацтво: з вірою в Бога та в перемогу.

Бажаємо нашим захисникам міцного здоров’я, незламної волі та лише перемог у житті!», - пише на сторінці громадської організації у Facebook.

Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України

Нагадаємо, День захисника України відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.


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Теги: Андрій Покровський, привітання, День захисника України, Покрова
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