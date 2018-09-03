На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
Сьогодні, 02:48
У селах Вишнівської та Рівненської громад побільшало зелених насаджень.
У п'ятницю, 11 жовтня, діти висаджували саджанці дерев біля своїх навчальних закладів. Про це пише Район.Любомль.
Зелений сад, який знаходиться на території Вишнівського навчально-виховного комплексу, поповнився новими саджанцями фруктових дерев, які віднині стануть окрасою місцевої школи.
Саджанці яблунь поповнять рядки фруктових дерев також біля дитячого садочка у селі Штунь.
Частину деревець висадили у садах Штунської та Висоцької шкіл, ще частину – в інтеграційному центрі «Замлиння».
Саджанці яблунь висаджували учні разом із вчителями і на території Гущанського ліцею.
Допоміг із придбанням саджанців депутат Волинської обласної ради Юрій Гупало.
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У п'ятницю, 11 жовтня, діти висаджували саджанці дерев біля своїх навчальних закладів. Про це пише Район.Любомль.
Зелений сад, який знаходиться на території Вишнівського навчально-виховного комплексу, поповнився новими саджанцями фруктових дерев, які віднині стануть окрасою місцевої школи.
Саджанці яблунь поповнять рядки фруктових дерев також біля дитячого садочка у селі Штунь.
Частину деревець висадили у садах Штунської та Висоцької шкіл, ще частину – в інтеграційному центрі «Замлиння».
Саджанці яблунь висаджували учні разом із вчителями і на території Гущанського ліцею.
Допоміг із придбанням саджанців депутат Волинської обласної ради Юрій Гупало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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