На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО





У п'ятницю, 11 жовтня, діти висаджували саджанці дерев біля своїх навчальних закладів. Про це пише



Зелений сад, який знаходиться на території Вишнівського навчально-виховного комплексу, поповнився новими саджанцями фруктових дерев, які віднині стануть окрасою місцевої школи.





Саджанці яблунь поповнять рядки фруктових дерев також біля дитячого садочка у селі Штунь.



Частину деревець висадили у садах Штунської та Висоцької шкіл, ще частину – в інтеграційному центрі «Замлиння».





Саджанці яблунь висаджували учні разом із вчителями і на території Гущанського ліцею.





Допоміг із придбанням саджанців депутат Волинської обласної ради Юрій Гупало.



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