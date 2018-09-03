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На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО

На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
У селах Вишнівської та Рівненської громад побільшало зелених насаджень.

У п'ятницю, 11 жовтня, діти висаджували саджанці дерев біля своїх навчальних закладів. Про це пише Район.Любомль.

Зелений сад, який знаходиться на території Вишнівського навчально-виховного комплексу, поповнився новими саджанцями фруктових дерев, які віднині стануть окрасою місцевої школи.

На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО

Саджанці яблунь поповнять рядки фруктових дерев також біля дитячого садочка у селі Штунь.

Частину деревець висадили у садах Штунської та Висоцької шкіл, ще частину – в інтеграційному центрі «Замлиння».

На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО

Саджанці яблунь висаджували учні разом із вчителями і на території Гущанського ліцею.

На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО
На Любомльщині учні озеленили шкільні двори. ФОТО

Допоміг із придбанням саджанців депутат Волинської обласної ради Юрій Гупало.

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Теги: Любомльщина, школа, дерева, учні, Рівненська ОТГ, Вишнівська ОТГ
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