Стрічка волинського священника здобула «бронзу» на Міжнародному кінофестивалі

Степан Ярема, настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного в селі Струмівка.



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«Це фільм про найріднішу в світі людину, фільм про нашу маму, - розповідає отець Степан.



Стефанія Михайлівна Ярема мріяла стати вчителькою, але свою кар’єру босими ногами протоптала на колгоспній ниві та фермі села Карів, що на Львівщині, а нерозкритий філологічний талант поклала на алтар сім’ї. І здобула найвищу нагороду для жінки. А це - 14 дітей, 30 онуків та 15 правнуків. Пані Стефанія таку кількість своїх чад виносила і народила здоровими, маючи негативний резус-фактор крові. І вже це лікарі назвали дивом.



Спочатку фільм був знятий для домашнього перегляду, але згодом автор вирішив випустити його в світ, адже це – історія про материнство, про жертовну материнську любов. «Мене вражає особистість моєї мами, яка досьогодні залишається доброю, щасливою, радісною, хоча життя в неї було далеко непросте. Багато горя й біди зустріла на своєму шляху, але зуміла гідно пронести хрест материнства і ділиться ним й донині. Віра дала їй силу, а сила та – у власній сім’ї, виплеканій терпінням і смиренням», - каже Степан Ярема.



Документальна стрічка «А жінка в світ приходить для любові» на кінофестивалі «Покров» здобула також «Приз глядацьких симпатій». «Щиро вдячний усім, хто долучився до створення фільму, зокрема, Наталії Гурській, Тамарі Гримарович, Віктору Легеньковському та Олександру Дубову, - подякував отець Степан.



Фото Катерини ФИНЕВИЧ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями оприлюднено переможців XVII Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров». У номінації «Документальний фільм» Диплом володаря 3-ої премії здобула кінострічка «А жінка в світ приходить для любові», режисером якої є, настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного в селі Струмівка.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.«Це фільм про найріднішу в світі людину, фільм про нашу маму, - розповідає отець Степан.мріяла стати вчителькою, але свою кар’єру босими ногами протоптала на колгоспній ниві та фермі села Карів, що на Львівщині, а нерозкритий філологічний талант поклала на алтар сім’ї. І здобула найвищу нагороду для жінки. А це - 14 дітей, 30 онуків та 15 правнуків. Пані Стефанія таку кількість своїх чад виносила і народила здоровими, маючи негативний резус-фактор крові. І вже це лікарі назвали дивом.Спочатку фільм був знятий для домашнього перегляду, але згодом автор вирішив випустити його в світ, адже це – історія про материнство, про жертовну материнську любов. «Мене вражає особистість моєї мами, яка досьогодні залишається доброю, щасливою, радісною, хоча життя в неї було далеко непросте. Багато горя й біди зустріла на своєму шляху, але зуміла гідно пронести хрест материнства і ділиться ним й донині. Віра дала їй силу, а сила та – у власній сім’ї, виплеканій терпінням і смиренням», - каже Степан Ярема.Документальна стрічка «А жінка в світ приходить для любові» на кінофестивалі «Покров» здобула також «Приз глядацьких симпатій». «Щиро вдячний усім, хто долучився до створення фільму, зокрема, Наталії Гурській, Тамарі Гримарович, Віктору Легеньковському та Олександру Дубову, - подякував отець Степан.Фото Катерини ФИНЕВИЧ

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