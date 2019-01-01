Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
Сьогодні, 09:00
У зв'язку з проведенням пошукових робіт зниклого безвісти директора департаменту сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика у Луцьку скасували проведення акустичного вечора «Покрова Героїв».
Про це організатори заходу повідомили на сторінці у Facebook.
«Оргкомітет заходу просить поставитись з розумінням до ситуації, що виникла», – зазначають у дописі.
Нагадаємо: під час риболовлі, 12 жовтня, на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
Станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області вже обстежили близько 6 гектарів дна. Пошуки тривають.
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Про це організатори заходу повідомили на сторінці у Facebook.
«Оргкомітет заходу просить поставитись з розумінням до ситуації, що виникла», – зазначають у дописі.
Нагадаємо: під час риболовлі, 12 жовтня, на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
Станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області вже обстежили близько 6 гектарів дна. Пошуки тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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