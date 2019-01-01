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Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід

Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
У зв'язку з проведенням пошукових робіт зниклого безвісти директора департаменту сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика у Луцьку скасували проведення акустичного вечора «Покрова Героїв».

Про це організатори заходу повідомили на сторінці у Facebook.

«Оргкомітет заходу просить поставитись з розумінням до ситуації, що виникла», – зазначають у дописі.

Нагадаємо: під час риболовлі, 12 жовтня, на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

Станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області вже обстежили близько 6 гектарів дна. Пошуки тривають.

Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід


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Теги: Олексій Веремійчик, пошуки, безвісти зниклий, Любязь
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