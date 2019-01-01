вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 14 жовтня

Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.464, а продаж – 24.963.

Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.571.

Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят
Сьогодні, 10:45
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України
Сьогодні, 09:30
Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 6 жовтня Курс валют у Луцьку на 6 жовтня
06 жовтень, 09:20
Курс валют у Луцьку на 26 вересня Курс валют у Луцьку на 26 вересня
26 вересень, 09:30
Курс валют у Луцьку на 7 вересня Курс валют у Луцьку на 7 вересня
07 вересень, 10:08
Курс валют у Луцьку на 18 серпня Курс валют у Луцьку на 18 серпня
18 серпень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
 0
Андрій хотів повернутися з війни і вивісити височезний прапор, щоб «с*ки бачили, що тут патріот живе». БАТЬКО ГЕРОЯ
Сьогодні, 11:00
 0
14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят
Сьогодні, 10:45
 0
Відновили пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿