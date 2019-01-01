Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.464, а продаж – 24.963.
Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.571.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.571.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
Відстоюючи незалежність: Покровський та «СВІДОМІ» вітають лучан з Днем захисника України
Сьогодні, 09:30
Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
Сьогодні, 09:00