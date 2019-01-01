14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят





В його основі лежить переказ про появу Божої Матері в константинопольському храмі, де зберігалися її риза та частина пояса, в 10 столітті, – пише



До Покрови селяни намагалися завершити всі сільськогосподарські справи. Починався зазим. Худобу вже не виганяли на пасовиська, а тримали у хлівах і переводили на зимовий корм. Покрив вважався і днем розплати — за роботу і за товари. Також віряни звертаються у молитві до Пресвятої Богородиці з проханням про здоров'я, захист, допомогу, сприяння в сімейному житті і любові. Вважається, що протягом року до наступної Покрови Богородиця буде допомагати і оберігати тих, хто молився.







День захисника України



День захисника України – нове свято, встановлене указом президента № 806/2014 від 14 жовтня 2014 року і є офіційно святковим і вихідним днем.



Згідно з указом, свято було встановлено «з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи громадськості».



З нагоди свята проводиться низка святкових та урочистих заходів, в основному – у Києві і Львові. Також, з 2015 року щорічно в цей святковий день пропонується всім органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і об'єднанням громадян встановлювати державний прапор.







День українського козацтва



День українського козацтва приурочений до дня Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків, і встановлено Указом президента № 966/99 від 7 серпня 1999 року. У нашій країні в цей день згадують історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес створення і розвитку незалежної України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня православні відзначають велике свято – день Покрови Пресвятої Богородиці.В його основі лежить переказ про появу Божої Матері в константинопольському храмі, де зберігалися її риза та частина пояса, в 10 столітті, – пише znaj.ua До Покрови селяни намагалися завершити всі сільськогосподарські справи. Починався зазим. Худобу вже не виганяли на пасовиська, а тримали у хлівах і переводили на зимовий корм. Покрив вважався і днем розплати — за роботу і за товари. Також віряни звертаються у молитві до Пресвятої Богородиці з проханням про здоров'я, захист, допомогу, сприяння в сімейному житті і любові. Вважається, що протягом року до наступної Покрови Богородиця буде допомагати і оберігати тих, хто молився.День захисника України – нове свято, встановлене указом президента № 806/2014 від 14 жовтня 2014 року і є офіційно святковим і вихідним днем.Згідно з указом, свято було встановлено «з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи громадськості».З нагоди свята проводиться низка святкових та урочистих заходів, в основному – у Києві і Львові. Також, з 2015 року щорічно в цей святковий день пропонується всім органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і об'єднанням громадян встановлювати державний прапор.День українського козацтва приурочений до дня Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків, і встановлено Указом президента № 966/99 від 7 серпня 1999 року. У нашій країні в цей день згадують історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес створення і розвитку незалежної України.

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