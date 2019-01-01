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14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят

14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят
14 жовтня православні відзначають велике свято – день Покрови Пресвятої Богородиці.

В його основі лежить переказ про появу Божої Матері в константинопольському храмі, де зберігалися її риза та частина пояса, в 10 столітті, – пише znaj.ua.

До Покрови селяни намагалися завершити всі сільськогосподарські справи. Починався зазим. Худобу вже не виганяли на пасовиська, а тримали у хлівах і переводили на зимовий корм. Покрив вважався і днем розплати — за роботу і за товари. Також віряни звертаються у молитві до Пресвятої Богородиці з проханням про здоров'я, захист, допомогу, сприяння в сімейному житті і любові. Вважається, що протягом року до наступної Покрови Богородиця буде допомагати і оберігати тих, хто молився.

14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят


День захисника України

День захисника України – нове свято, встановлене указом президента № 806/2014 від 14 жовтня 2014 року і є офіційно святковим і вихідним днем.

Згідно з указом, свято було встановлено «з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи громадськості».

З нагоди свята проводиться низка святкових та урочистих заходів, в основному – у Києві і Львові. Також, з 2015 року щорічно в цей святковий день пропонується всім органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і об'єднанням громадян встановлювати державний прапор.

14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят


День українського козацтва

День українського козацтва приурочений до дня Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків, і встановлено Указом президента № 966/99 від 7 серпня 1999 року. У нашій країні в цей день згадують історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес створення і розвитку незалежної України.

14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят


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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 14 жовтня, традиції, християнство, Покрова, день козацтва
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