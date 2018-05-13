Шахісти повинні мати хорошу фізичну підготовку: у Луцьку відбувся кваліфікаційний турнір початківців





Змагання шахістів відбувалися 12 – 13 жовтня за підтримки провідних професіоналів комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення Спорт для всіх» Луцької міської ради» та департаменту сім’ї, молоді та спорту, – повідомили на сторінці департаменту у



«Шахи здатні розвивати творче мислення, інтелект, покращувати пам'ять. Тут важливим є правильне прийняття рішення, а також відповідальність за нього. У даному спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на результат поєдинку», – зазначають у дописі.



Також переконують, що шахісти повинні володіти хорошою фізичною підготовкою, адже фізично нерозвинена і слабка людина не зможе проводити тренування, сидячи за дошкою, протягом багатьох годин.

Готуватися до змагань доводиться індивідуально. Отже, психологічний настрій грає важливу роль у подальшій перемозі, особливо, якщо майстерність суперників рівна.







За підсумками результатів місця розподілилися таким чином:



Група для дітей-початківців до 8 років.

Переможці серед юнаків:

I - місце - Павлюк Данило, тренер Калінчук О.І.;

I - місце додатково - Ковальчук Тимофій, тренер Калінчук О.І.;

III - місце - Кузьменко Кирил, тренер Калінчук О.І.;

Переможці серед дівчат:

I - місце - Власюк Каміла, тренер Опейда А.Р.;

I - місце додатково - Міщук Софія, тренер Калінчук О.І.;

III - місце - Мамосюк Софія, тренер Опейда А.Р.



Старша група.

Переможці серед юнаків:

I - місце - Левчук Ілля, тренер Проскуровська О.П.,

II - місце - Савчук Роман, тренер Калінчук О.І.,

III - місце - Чайковський Іван, тренер Калінчук О.І.,

III - місце додатково - Головчук Данило, тренер Опейда А.Р.

Переможці серед дівчат:

I - місце - Міскевич Катерина, тренери Мельниченко О.М. та Опейда А.Р.,

II - місце - Лавренюк Сабріна, тренер Калінчук О.І.,

III - місце – Козлова Єва, тренер Проскуровська О.П.,

III - місце додатково - Котловенко Дарина, тренер Проскуровська О.П.



Призерів турніру нагородили дипломами та медалями від організаторів змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку провели кваліфікаційний шаховий турнір початківців.Змагання шахістів відбувалися 12 – 13 жовтня за підтримки провідних професіоналів комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення Спорт для всіх» Луцької міської ради» та департаменту сім’ї, молоді та спорту, – повідомили на сторінці департаменту у Facebook «Шахи здатні розвивати творче мислення, інтелект, покращувати пам'ять. Тут важливим є правильне прийняття рішення, а також відповідальність за нього. У даному спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на результат поєдинку», – зазначають у дописі.Також переконують, що шахісти повинні володіти хорошою фізичною підготовкою, адже фізично нерозвинена і слабка людина не зможе проводити тренування, сидячи за дошкою, протягом багатьох годин.Готуватися до змагань доводиться індивідуально. Отже, психологічний настрій грає важливу роль у подальшій перемозі, особливо, якщо майстерність суперників рівна.Переможці серед юнаків:I - місце - Павлюк Данило, тренер Калінчук О.І.;I - місце додатково - Ковальчук Тимофій, тренер Калінчук О.І.;III - місце - Кузьменко Кирил, тренер Калінчук О.І.;Переможці серед дівчат:I - місце - Власюк Каміла, тренер Опейда А.Р.;I - місце додатково - Міщук Софія, тренер Калінчук О.І.;III - місце - Мамосюк Софія, тренер Опейда А.Р.Переможці серед юнаків:I - місце - Левчук Ілля, тренер Проскуровська О.П.,II - місце - Савчук Роман, тренер Калінчук О.І.,III - місце - Чайковський Іван, тренер Калінчук О.І.,III - місце додатково - Головчук Данило, тренер Опейда А.Р.Переможці серед дівчат:I - місце - Міскевич Катерина, тренери Мельниченко О.М. та Опейда А.Р.,II - місце - Лавренюк Сабріна, тренер Калінчук О.І.,III - місце – Козлова Єва, тренер Проскуровська О.П.,III - місце додатково - Котловенко Дарина, тренер Проскуровська О.П.Призерів турніру нагородили дипломами та медалями від організаторів змагань.

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