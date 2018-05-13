Шахісти повинні мати хорошу фізичну підготовку: у Луцьку відбувся кваліфікаційний турнір початківців
Сьогодні, 18:47
У Луцьку провели кваліфікаційний шаховий турнір початківців.
Змагання шахістів відбувалися 12 – 13 жовтня за підтримки провідних професіоналів комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення Спорт для всіх» Луцької міської ради» та департаменту сім’ї, молоді та спорту, – повідомили на сторінці департаменту у Facebook.
«Шахи здатні розвивати творче мислення, інтелект, покращувати пам'ять. Тут важливим є правильне прийняття рішення, а також відповідальність за нього. У даному спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на результат поєдинку», – зазначають у дописі.
Також переконують, що шахісти повинні володіти хорошою фізичною підготовкою, адже фізично нерозвинена і слабка людина не зможе проводити тренування, сидячи за дошкою, протягом багатьох годин.
Готуватися до змагань доводиться індивідуально. Отже, психологічний настрій грає важливу роль у подальшій перемозі, особливо, якщо майстерність суперників рівна.
За підсумками результатів місця розподілилися таким чином:
Група для дітей-початківців до 8 років.
Переможці серед юнаків:
I - місце - Павлюк Данило, тренер Калінчук О.І.;
I - місце додатково - Ковальчук Тимофій, тренер Калінчук О.І.;
III - місце - Кузьменко Кирил, тренер Калінчук О.І.;
Переможці серед дівчат:
I - місце - Власюк Каміла, тренер Опейда А.Р.;
I - місце додатково - Міщук Софія, тренер Калінчук О.І.;
III - місце - Мамосюк Софія, тренер Опейда А.Р.
Старша група.
Переможці серед юнаків:
I - місце - Левчук Ілля, тренер Проскуровська О.П.,
II - місце - Савчук Роман, тренер Калінчук О.І.,
III - місце - Чайковський Іван, тренер Калінчук О.І.,
III - місце додатково - Головчук Данило, тренер Опейда А.Р.
Переможці серед дівчат:
I - місце - Міскевич Катерина, тренери Мельниченко О.М. та Опейда А.Р.,
II - місце - Лавренюк Сабріна, тренер Калінчук О.І.,
III - місце – Козлова Єва, тренер Проскуровська О.П.,
III - місце додатково - Котловенко Дарина, тренер Проскуровська О.П.
Призерів турніру нагородили дипломами та медалями від організаторів змагань.
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Змагання шахістів відбувалися 12 – 13 жовтня за підтримки провідних професіоналів комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення Спорт для всіх» Луцької міської ради» та департаменту сім’ї, молоді та спорту, – повідомили на сторінці департаменту у Facebook.
«Шахи здатні розвивати творче мислення, інтелект, покращувати пам'ять. Тут важливим є правильне прийняття рішення, а також відповідальність за нього. У даному спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на результат поєдинку», – зазначають у дописі.
Також переконують, що шахісти повинні володіти хорошою фізичною підготовкою, адже фізично нерозвинена і слабка людина не зможе проводити тренування, сидячи за дошкою, протягом багатьох годин.
Готуватися до змагань доводиться індивідуально. Отже, психологічний настрій грає важливу роль у подальшій перемозі, особливо, якщо майстерність суперників рівна.
За підсумками результатів місця розподілилися таким чином:
Група для дітей-початківців до 8 років.
Переможці серед юнаків:
I - місце - Павлюк Данило, тренер Калінчук О.І.;
I - місце додатково - Ковальчук Тимофій, тренер Калінчук О.І.;
III - місце - Кузьменко Кирил, тренер Калінчук О.І.;
Переможці серед дівчат:
I - місце - Власюк Каміла, тренер Опейда А.Р.;
I - місце додатково - Міщук Софія, тренер Калінчук О.І.;
III - місце - Мамосюк Софія, тренер Опейда А.Р.
Старша група.
Переможці серед юнаків:
I - місце - Левчук Ілля, тренер Проскуровська О.П.,
II - місце - Савчук Роман, тренер Калінчук О.І.,
III - місце - Чайковський Іван, тренер Калінчук О.І.,
III - місце додатково - Головчук Данило, тренер Опейда А.Р.
Переможці серед дівчат:
I - місце - Міскевич Катерина, тренери Мельниченко О.М. та Опейда А.Р.,
II - місце - Лавренюк Сабріна, тренер Калінчук О.І.,
III - місце – Козлова Єва, тренер Проскуровська О.П.,
III - місце додатково - Котловенко Дарина, тренер Проскуровська О.П.
Призерів турніру нагородили дипломами та медалями від організаторів змагань.
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