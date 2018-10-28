У Луцьку вшанували пам'ять про загиблих у війні на Сході України. ФОТО





Вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань в АТО/ООС на Сході України відбулося 14 жовтня на Театральному майдані, – повідомляють



Квіти до фотостенду Героїв Небесної сотні та загиблих за єдність України покладали представники міської та обласної влади, члени родин загиблих та небайдужі лучани.



Як зазначив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, це – унікальний день, який пов'язаний з тим, що відзначають одночасно низку свят, перш за все, День захисника України, свято Покрови, День українського козацтва та день створення УПА. Цей день, з його слів, неймовірно визначальний для України, українського народу, пов'язаний з його героїчними сторінками, які писалися кров’ю українського народу, наших Героїв, тому логічно, що День захисника України відзначають саме 14 жовтня, у день, який був святим і для кожного християнина, і для кожного козака. І для кожного повстанця.



Після покладання квітів вирушили до міського цвинтаря, що у селі Гаразджа, аби вшанувати похованих там лучан, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України на сході.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку день, що поєднує у собі одразу низку важливих для українців свят, розпочали з вшанування загиблих у війні на сході країни.Вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань в АТО/ООС на Сході України відбулося 14 жовтня на Театральному майдані, – повідомляють Волинські Новини Квіти до фотостенду Героїв Небесної сотні та загиблих за єдність України покладали представники міської та обласної влади, члени родин загиблих та небайдужі лучани.Як зазначив виконувач повноважень Луцького міського голови, це – унікальний день, який пов'язаний з тим, що відзначають одночасно низку свят, перш за все, День захисника України, свято Покрови, День українського козацтва та день створення УПА. Цей день, з його слів, неймовірно визначальний для України, українського народу, пов'язаний з його героїчними сторінками, які писалися кров’ю українського народу, наших Героїв, тому логічно, що День захисника України відзначають саме 14 жовтня, у день, який був святим і для кожного християнина, і для кожного козака. І для кожного повстанця.Після покладання квітів вирушили до міського цвинтаря, що у селі Гаразджа, аби вшанувати похованих там лучан, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України на сході.

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