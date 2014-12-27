#Сильна_нація: волинські гвардійці прийняли спортивний виклик від колег з Дніпра
Сьогодні, 17:07
Військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії України долучилися до челенджу, ініційованого гвардійцями з Дніпра – #сильна_нація.
Про це військові повідомили 14 жовтня на своїй сторінці у Facebook, виклали відповідне відео.
За умовами челенджу, у бронежилеті з пластинами потрібно виконати 10 підтягувань на перекладині та 10 відтискань на брусах.
У такий спосіб військовослужбовці спонукають усіх українців до занять спортом та здорового способу життя.
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Про це військові повідомили 14 жовтня на своїй сторінці у Facebook, виклали відповідне відео.
За умовами челенджу, у бронежилеті з пластинами потрібно виконати 10 підтягувань на перекладині та 10 відтискань на брусах.
У такий спосіб військовослужбовці спонукають усіх українців до занять спортом та здорового способу життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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