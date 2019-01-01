У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
Сьогодні, 15:20
Мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Домни Гордіюк, 20-а другий день сидять без води через те, що комунальники не мають доступу до труби, що прорвала. А все тому, що над трубопроводом розміщений гараж.
Про це інформує мешканка будинку Ірина К.,– пише «Волинь24».
І гаряча, і холодна вода зникли ще вчора вранці. Про припинення водопостачання комунальники не попереджали. Удень, після того, як обурені люди почали дзвонити в ЖКП №11, на годину воду подали.
Комунальники, які згодом приїхали, сказали: зробити нічого не можуть, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж.
Скомунікувати з власниками вчора не вдалося. Також людям не відомо, законно чи ні встановлений там цей гараж. Імовірно, що ні, адже навряд чи є дозвіл розмістити споруду над комунікаціями.
Сьогодні до будинку приїхав евакуатор і гараж перенесли. Мешканці будинку сподіваються, що комунальники нарешті зможуть поремонтувати водопровід, і воду людям подадуть.
Однак цікавить мешканців ще один момент: заберуть проблемну споруду чи поставлять на попереднє місце?
Фото – «Волинь24».
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Про це інформує мешканка будинку Ірина К.,– пише «Волинь24».
І гаряча, і холодна вода зникли ще вчора вранці. Про припинення водопостачання комунальники не попереджали. Удень, після того, як обурені люди почали дзвонити в ЖКП №11, на годину воду подали.
Комунальники, які згодом приїхали, сказали: зробити нічого не можуть, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж.
Скомунікувати з власниками вчора не вдалося. Також людям не відомо, законно чи ні встановлений там цей гараж. Імовірно, що ні, адже навряд чи є дозвіл розмістити споруду над комунікаціями.
Сьогодні до будинку приїхав евакуатор і гараж перенесли. Мешканці будинку сподіваються, що комунальники нарешті зможуть поремонтувати водопровід, і воду людям подадуть.
Однак цікавить мешканців ще один момент: заберуть проблемну споруду чи поставлять на попереднє місце?
Фото – «Волинь24».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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