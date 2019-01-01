вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж

У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
Мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Домни Гордіюк, 20-а другий день сидять без води через те, що комунальники не мають доступу до труби, що прорвала. А все тому, що над трубопроводом розміщений гараж.

Про це інформує мешканка будинку Ірина К.,– пише «Волинь24».

І гаряча, і холодна вода зникли ще вчора вранці. Про припинення водопостачання комунальники не попереджали. Удень, після того, як обурені люди почали дзвонити в ЖКП №11, на годину воду подали.

Комунальники, які згодом приїхали, сказали: зробити нічого не можуть, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж.

Скомунікувати з власниками вчора не вдалося. Також людям не відомо, законно чи ні встановлений там цей гараж. Імовірно, що ні, адже навряд чи є дозвіл розмістити споруду над комунікаціями.

Сьогодні до будинку приїхав евакуатор і гараж перенесли. Мешканці будинку сподіваються, що комунальники нарешті зможуть поремонтувати водопровід, і воду людям подадуть.

Однак цікавить мешканців ще один момент: заберуть проблемну споруду чи поставлять на попереднє місце?

У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж


Фото – «Волинь24».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вода, гараж, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
Сьогодні, 16:23
У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
Сьогодні, 15:57
У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
Сьогодні, 15:20
«Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик
Сьогодні, 14:50
На шоу талантів «Х-фактор» юна лучанка вразила журі складною піснею і вокалом. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
06 жовтень, 22:16
У Луцьку відключать воду на одній із вулиць У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
24 вересень, 11:13
У Луцьку ліквідували пориви води на декількох вулицях У Луцьку ліквідували пориви води на декількох вулицях
24 вересень, 10:20
У двох луцьких будинках з кранів тече ледь тепла вода У двох луцьких будинках з кранів тече ледь тепла вода
10 вересень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фотограф з Рожища поділився атмосферними світлинами осіннього пейзажу
Сьогодні, 16:40
 0
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
Сьогодні, 16:23
 0
У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
Сьогодні, 15:57
 0
У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
Сьогодні, 15:20
 0
«Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿