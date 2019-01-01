У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину





Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.



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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.



Михайло Грошев є сином славетного кіборга з 7-ї роти 3-го батальйону 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Його батько зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня та нагрудний знак «За оборону Донецького аеропорту».



А тим часом татковий синочок росте і вперше пішов до школи, відвідує перший клас однієї з місцевих шкіл разом із своїми сестричками. Маргаритці уже одинадцять, а Діанка цього року пішла в третій клас, тому у нього є тепер компанія по дорозі до школи. Школярик вчить цифри, букви, гарно пише, любить свою вчительку і старанно вчиться.



З раннього дитинства Михасик росте справжнім господарем. Він вправно володіє будівельними інструментами, любить майструвати молотком та цвяхами. У майбутньому Михайлик мріє стати будівельником та будувати затишні будинки. Також хлопчик хоче мати двоколісного друга, але не велосипеда, а мотоцикла.



Мишку пощастило побувати закордоном. Хлопчик зі своїми сестричками завдяки «Народному тилу» побували у Болгарії, а також завдяки небайдужій родині українців - у Іспанії. Там Михайлику сподобалось купатись у теплих морських хвилях, лежати під сонячним промінням на метушливому пляжі, кататись на атракціонах у парку розваг та зоопарк з чудернадськими тваринками, яких він не бачив раніш в зоопарку Луцька. Також хлопчик в захваті від поїздок до волинського обласного центру, де він отримує масу нових незабутніх вражень від розваг та відвідин цікавих місць. Особливо йому запам’яталась поліцейська машина та катання на мотоциклі з байкерами.



Михайлик дуже любить домашніх тварин. Удома в них є собачка Каштанка, яка охороняє будинок та морська свинку на ім’я Рижик. А котик Мурчик – завзятий мишолов – як упіймає мишку, так відразу несе діткам хвалитись.



Мама хлопчика Ніна Миколаївна розповідає, що Михайлик дуже впертий та цілеспрямований, проте сподівається, що така риса допоможе розвинути у хлопчика наполегливість у досягненні майбутніх цілей у житті. Також вона розповіла, що серед улюблених мультиків хлопчика – «Фіксики» та «Ну, постривай» і що хлопчику подобається грати у футбол та ходити на риболовлю. Мама Ніна дуже пишається допомогою Михайлика із доглядом маленької сестрички Анжеліки. Хлопчик любить бавитися з нею.



Ніна Миколаївна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, оскільки має інвалідність ІІІ групи по слуху. Власного житла родина не має. Діти проживають разом з бабусею та дядьком в аварійному будинку без побутових зручностей та усімох на площі в 28 кв.м. У сім’ї існує постійна потреба в одязі для малечі і родина Грошевих дуже вдячна волонтерам, які їх підтримують.



Дитині, яка втратила на війні найдорожчу людину, жодні нагороди та подарунки не замінять живого татуся. Дитина повинна хоча б у цей день бути оточена найбільною увагою та приємними сюрпризами. Тож давайте разом докладемо зусиль, щоб зробити свято Михайлика незабутнім! Не будьмо байдужими до долі діток Героїв!



Інформація про батька хлопчика є у



Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.



Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна), адже під опікою проекту станом на 2018 рік – 221 дитина, віком від 3 місяців до 20 років! В переказі можна і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу! Також можна присилати вже готові (придбані) подарунки.



Інформація для благодійників: Грошев Михайлик – невдовзі 6 років (15.10.2013), Любомльський р-н. Зріст: 120. Розмір одягу: 122. Розмір взуття: 32.







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