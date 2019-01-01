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У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину

У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Михайло Грошев є сином славетного кіборга з 7-ї роти 3-го батальйону 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Його батько зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня та нагрудний знак «За оборону Донецького аеропорту».

А тим часом татковий синочок росте і вперше пішов до школи, відвідує перший клас однієї з місцевих шкіл разом із своїми сестричками. Маргаритці уже одинадцять, а Діанка цього року пішла в третій клас, тому у нього є тепер компанія по дорозі до школи. Школярик вчить цифри, букви, гарно пише, любить свою вчительку і старанно вчиться.

З раннього дитинства Михасик росте справжнім господарем. Він вправно володіє будівельними інструментами, любить майструвати молотком та цвяхами. У майбутньому Михайлик мріє стати будівельником та будувати затишні будинки. Також хлопчик хоче мати двоколісного друга, але не велосипеда, а мотоцикла.

Мишку пощастило побувати закордоном. Хлопчик зі своїми сестричками завдяки «Народному тилу» побували у Болгарії, а також завдяки небайдужій родині українців - у Іспанії. Там Михайлику сподобалось купатись у теплих морських хвилях, лежати під сонячним промінням на метушливому пляжі, кататись на атракціонах у парку розваг та зоопарк з чудернадськими тваринками, яких він не бачив раніш в зоопарку Луцька. Також хлопчик в захваті від поїздок до волинського обласного центру, де він отримує масу нових незабутніх вражень від розваг та відвідин цікавих місць. Особливо йому запам’яталась поліцейська машина та катання на мотоциклі з байкерами.

Михайлик дуже любить домашніх тварин. Удома в них є собачка Каштанка, яка охороняє будинок та морська свинку на ім’я Рижик. А котик Мурчик – завзятий мишолов – як упіймає мишку, так відразу несе діткам хвалитись.

Мама хлопчика Ніна Миколаївна розповідає, що Михайлик дуже впертий та цілеспрямований, проте сподівається, що така риса допоможе розвинути у хлопчика наполегливість у досягненні майбутніх цілей у житті. Також вона розповіла, що серед улюблених мультиків хлопчика – «Фіксики» та «Ну, постривай» і що хлопчику подобається грати у футбол та ходити на риболовлю. Мама Ніна дуже пишається допомогою Михайлика із доглядом маленької сестрички Анжеліки. Хлопчик любить бавитися з нею.

Ніна Миколаївна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, оскільки має інвалідність ІІІ групи по слуху. Власного житла родина не має. Діти проживають разом з бабусею та дядьком в аварійному будинку без побутових зручностей та усімох на площі в 28 кв.м. У сім’ї існує постійна потреба в одязі для малечі і родина Грошевих дуже вдячна волонтерам, які їх підтримують.

Дитині, яка втратила на війні найдорожчу людину, жодні нагороди та подарунки не замінять живого татуся. Дитина повинна хоча б у цей день бути оточена найбільною увагою та приємними сюрпризами. Тож давайте разом докладемо зусиль, щоб зробити свято Михайлика незабутнім! Не будьмо байдужими до долі діток Героїв!

Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням.

Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна), адже під опікою проекту станом на 2018 рік – 221 дитина, віком від 3 місяців до 20 років! В переказі можна і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу! Також можна присилати вже готові (придбані) подарунки.

Інформація для благодійників: Грошев Михайлик – невдовзі 6 років (15.10.2013), Любомльський р-н. Зріст: 120. Розмір одягу: 122. Розмір взуття: 32.

У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину


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Теги: Діти небесного легіону, Волинь, допомога, волонтерство
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