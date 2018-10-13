У Луцьку відбувся фестиваль повстанської пісні. ФОТО
Сьогодні, 00:36
Уже вдруге у Луцьку відбувся Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні “За Україну! За її волю”.
Усі бажаючі мали змогу поринути в історичну бувальщину та насолодитися повстанською піснею 14 жовтня на Театральному майдані.
Як і торік, до обласного центру з'їхалися колективи з усіх куточків регіону. Кожен із них намагався максимально передати атмосферу і повстанський дух часів УПА.
Лучани та гості міста мали змогу побувати у повстанських куренях, оглянути виставку історичних матеріалів про Українську Повстанську Армію та поспілкуватись із колоритними співаками.
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Усі бажаючі мали змогу поринути в історичну бувальщину та насолодитися повстанською піснею 14 жовтня на Театральному майдані.
Як і торік, до обласного центру з'їхалися колективи з усіх куточків регіону. Кожен із них намагався максимально передати атмосферу і повстанський дух часів УПА.
Лучани та гості міста мали змогу побувати у повстанських куренях, оглянути виставку історичних матеріалів про Українську Повстанську Армію та поспілкуватись із колоритними співаками.
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