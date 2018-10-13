У Луцьку відбувся фестиваль повстанської пісні. ФОТО





Усі бажаючі мали змогу поринути в історичну бувальщину та насолодитися повстанською піснею 14 жовтня на Театральному майдані.



Як і торік, до обласного центру з'їхалися колективи з усіх куточків регіону. Кожен із них намагався максимально передати атмосферу і повстанський дух часів УПА.



Лучани та гості міста мали змогу побувати у повстанських куренях, оглянути виставку історичних матеріалів про Українську Повстанську Армію та поспілкуватись із колоритними співаками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже вдруге у Луцьку відбувся Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні “За Україну! За її волю”.Усі бажаючі мали змогу поринути в історичну бувальщину та насолодитися повстанською піснею 14 жовтня на Театральному майдані.Як і торік, до обласного центру з'їхалися колективи з усіх куточків регіону. Кожен із них намагався максимально передати атмосферу і повстанський дух часів УПА.Лучани та гості міста мали змогу побувати у повстанських куренях, оглянути виставку історичних матеріалів про Українську Повстанську Армію та поспілкуватись із колоритними співаками.

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