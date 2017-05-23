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З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України

З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
У Любомлі відбулися урочистості до Дня захисника України. До пам’ятника «Борцям за волю» в знак поваги та шанування поклали квіти.

У понеділок, 14 жовтня, біля пам’ятника «Борцям за волю» відбулася літературно-музична композиція «Наша воля, наша слава не вмре, не загине», приурочена до Дня захисника України, – пише Район.Любомль.

На заході виступили перший заступник голови Любомльської райдержадміністрації Олександр Герасимчук, заступниця голови Любомльської районної ради Ганна Сачук, заступник Любомльського міського голови Олег Зламанюк.

Молебень за полеглими в боротьбі за волю України відслужив настоятель храму Архистратига Михаїла, протоієрей отець Віктор.

Фінансову допомогу від районної держадміністрації з нагоди свята вручили ветеранам-воїнам УПА Олені Сацюк та Сергію Піддубенцю.

Літературно-музичну композицію підготували народний аматорський ансамбль «Любава» Любомльського МБК. Також виконала композицію на бандурі учениця музичної школи Дарина Пикалюк.

З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України
З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України

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Теги: День захисника України, Любомль, урочистості
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