З піснями і подяками: як у Любомлі вшановували захисників України





У понеділок, 14 жовтня, біля пам’ятника «Борцям за волю» відбулася літературно-музична композиція «Наша воля, наша слава не вмре, не загине», приурочена до Дня захисника України, – пише



На заході виступили перший заступник голови Любомльської райдержадміністрації Олександр Герасимчук, заступниця голови Любомльської районної ради Ганна Сачук, заступник Любомльського міського голови Олег Зламанюк.



Молебень за полеглими в боротьбі за волю України відслужив настоятель храму Архистратига Михаїла, протоієрей отець Віктор.



Фінансову допомогу від районної держадміністрації з нагоди свята вручили ветеранам-воїнам УПА Олені Сацюк та Сергію Піддубенцю.



Літературно-музичну композицію підготували народний аматорський ансамбль «Любава» Любомльського МБК. Також виконала композицію на бандурі учениця музичної школи Дарина Пикалюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі відбулися урочистості до Дня захисника України. До пам’ятника «Борцям за волю» в знак поваги та шанування поклали квіти.У понеділок, 14 жовтня, біля пам’ятника «Борцям за волю» відбулася літературно-музична композиція «Наша воля, наша слава не вмре, не загине», приурочена до Дня захисника України, – пише Район.Любомль На заході виступили перший заступник голови Любомльської райдержадміністрації, заступниця голови Любомльської районної ради, заступник Любомльського міського головиМолебень за полеглими в боротьбі за волю України відслужив настоятель храму Архистратига Михаїла, протоієрей отець Віктор.Фінансову допомогу від районної держадміністрації з нагоди свята вручили ветеранам-воїнам УПАк таЛітературно-музичну композицію підготували народний аматорський ансамбль «Любава» Любомльського МБК. Також виконала композицію на бандурі учениця музичної школи

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