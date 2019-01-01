Обстежили уже 15 гектарів дна озера: Олексія Веремійчика досі не можуть знайти. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
14 жовтня за день водолази-рятувальники УДСНС області обстежили близько 15 га дна озера Люб'язь за допомогою човнів та спеціальних тралів для пошуку зниклого тут Олексія Веремійчика.
Деякі ділянки "пройшли" декілька разів, - пише на своїй сторінці у facebook речник УДСНС області Володимир Нестеров.
Пошуки здійснювались також і в очереті по периметру озера.
До пошукових заходів долучились волонтери, родичі та знайомі зниклого чоловіка, працівники поліції та Національного парку "Прип'ять-Стохід".
Нагадаємо, під час риболовлі здійнялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків перекинувся. Троє залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
Вчора, 13 жовтня, рятувальники обстежили 6 гектарів дна озера.
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Деякі ділянки "пройшли" декілька разів, - пише на своїй сторінці у facebook речник УДСНС області Володимир Нестеров.
Пошуки здійснювались також і в очереті по периметру озера.
До пошукових заходів долучились волонтери, родичі та знайомі зниклого чоловіка, працівники поліції та Національного парку "Прип'ять-Стохід".
Нагадаємо, під час риболовлі здійнялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків перекинувся. Троє залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
Вчора, 13 жовтня, рятувальники обстежили 6 гектарів дна озера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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