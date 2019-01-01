Злетів в кювет і продовжив втікати: на Волині поліція наздоганяла п’яного водія. ВІДЕО





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Поліцейські працюючи по орієнтуванню виявили даний транспортний засіб по вулиці Володимира Кияна, однак на законну вимогу про зупинку водій проігнорував та почав тікати від службового автомобіля. Кермувальник створював аварійні ситуації та порушував Правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку себе та інших. В результаті чого водій не впорався з керуванням та здійснив з’їзд в кювет після чого намагався втекти, однак його було затримано патрульними.



В автівці знаходилося ще двоє дорослих чоловіків з явними ознаками алкогольного сп’яніння - на щастя ніхто не постраждав.



29-річному водієві було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння. Однак водій в присутності двох свідків відмовився від огляду на місці та в медичному закладі.



В результаті складено всі необхідні матеріали за ст 130 (Керування в стані сп’яніня) КУаАП, ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) КУпАП та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, вдень 13 жовтня, під час патрулювання в місті Ковелі інспектори отримали орієнтування проте, що водій керує автомобілем Opel Combo в стані алкогольного сп’яніння.Про це інформує пресслужба поліції.Поліцейські працюючи по орієнтуванню виявили даний транспортний засіб по вулиці Володимира Кияна, однак на законну вимогу про зупинку водій проігнорував та почав тікати від службового автомобіля. Кермувальник створював аварійні ситуації та порушував Правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку себе та інших. В результаті чого водій не впорався з керуванням та здійснив з’їзд в кювет після чого намагався втекти, однак його було затримано патрульними.В автівці знаходилося ще двоє дорослих чоловіків з явними ознаками алкогольного сп’яніння - на щастя ніхто не постраждав.29-річному водієві було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння. Однак водій в присутності двох свідків відмовився від огляду на місці та в медичному закладі.В результаті складено всі необхідні матеріали за ст 130 (Керування в стані сп’яніня) КУаАП, ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) КУпАП та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування).

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