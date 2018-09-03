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Волинській бригаді призначили почесне найменування

Волинській бригаді призначили почесне найменування
Президент України Володимир Зеленський під час відвідання штабу Операції об’єднаних сил у Донецькій області вручив державні нагороди військовослужбовцям з нагоди Дня захисника України.

Про це інформує пресслужба президента.

Так, Глава держави присвоїв почесне найменування «імені князя Романа Великого» 14-й окремій механізованій бригаді та почесне найменування «Херсон» – 11-й окремій бригаді армійської авіації.

Крім того, орден «За мужність» ІІ ступеня отримав молодший сержант Ярослав Христюк. Орденом «За мужність» III ступеня нагороджені старшина Олександр Бурмецький, старший сержант Сергій Гончаренко, старший матрос Максим Драголюбов, прапорщик Олексій Козловський, молодший сержант Сергій Кунтишев, капітан Артем Курочко, сержант Анастасія Лисак, старший лейтенант Денис Русецький та прапорщик Юрій Чаплинський. Орденом Данила Галицького Президент нагородив капітана 2-го рангу Василя Савенка, медаллю «За військову службу Україні» – майора Андрія Круглова, медаллю «Захиснику Вітчизни» – молодшого сержанта Петра Буряченка та старшого сержанта Сергія Деркача.

Довідка:

Роман Мстиславич, або Роман Великий (у хрещенні Борис; бл.1152 — 19 червня 1205) — князь новгородський (1168—1170), володимирський (1170— 1187, з 1188), галицький (1188, з 1199), Великий князь київський (1201, 1204) з династії Рюриковичів. Галицько-волинський літописець титулує його «самодержцем всія Русі» та «Володарем Руської землі». Засновник сильного Галицько-Волинського князівства і патріарх монаршого правлячого роду Романовичів. Вважався сучасниками наймогутнішим з усіх руських (давньоукраїнських) князів кінця XII — початку XIII століття, за що був прозваний «Великим».

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Теги: бригада, 14 омбр, найменування, присвоєння
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