Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО





На місці аварії працювала поліція, пише



За словами правоохоронців, бус їхав по головній вулиці і почав маневр обгону, виїхавши на зустрічну. У цей час з другорядної вулиці на Зимнівську вже виїхав легковик. Від удару останній розвернуло.



На щастя, усі залишилися живі. У водія легковика розбитий ніс.



Автівки зазнали значних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го жовтня близько 17:00 на вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися бус і легковик.На місці аварії працювала поліція, пише Буг За словами правоохоронців, бус їхав по головній вулиці і почав маневр обгону, виїхавши на зустрічну. У цей час з другорядної вулиці на Зимнівську вже виїхав легковик. Від удару останній розвернуло.На щастя, усі залишилися живі. У водія легковика розбитий ніс.Автівки зазнали значних ушкоджень.

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