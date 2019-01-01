Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Сьогодні, 22:20
14-го жовтня близько 17:00 на вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися бус і легковик.
На місці аварії працювала поліція, пише Буг.
За словами правоохоронців, бус їхав по головній вулиці і почав маневр обгону, виїхавши на зустрічну. У цей час з другорядної вулиці на Зимнівську вже виїхав легковик. Від удару останній розвернуло.
На щастя, усі залишилися живі. У водія легковика розбитий ніс.
Автівки зазнали значних ушкоджень.
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На місці аварії працювала поліція, пише Буг.
За словами правоохоронців, бус їхав по головній вулиці і почав маневр обгону, виїхавши на зустрічну. У цей час з другорядної вулиці на Зимнівську вже виїхав легковик. Від удару останній розвернуло.
На щастя, усі залишилися живі. У водія легковика розбитий ніс.
Автівки зазнали значних ушкоджень.
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