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Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО

Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
14-го жовтня близько 17:00 на вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися бус і легковик.

На місці аварії працювала поліція, пише Буг.

За словами правоохоронців, бус їхав по головній вулиці і почав маневр обгону, виїхавши на зустрічну. У цей час з другорядної вулиці на Зимнівську вже виїхав легковик. Від удару останній розвернуло.

На щастя, усі залишилися живі. У водія легковика розбитий ніс.

Автівки зазнали значних ушкоджень.

Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Небезпечний обгін: на Волині зіткнулись бус та легковик. ФОТО

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