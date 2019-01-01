«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО





Українці хочуть, щоб їхні вимоги були почуті не лише українською владою, – йдеться в сюжеті



На площі Конституції у центрі Харкова збираються активісти, бійці та просто небайдужі містяни. Тисяча людей шикується у довжелезну колону. Вже традиційно хода рушає головною вулицею міста – Сумською із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами в руках. Люди палять димувухи, час від часу вибухають петарди. Хода вимагає не ухвалювати «формулу Штайнмаєра», бо цей план дій начебто загрожує українським інтересам.





«Треба змінювати уяву тих таки європейських політиків до того, що тут відбувається. Бо Путін весь час показує, що це наш внутрішній конфлікт і він тут ні до чого. Хоча він же його і робить», – каже організатор місцевого ходу Борис Редін.



У Львові також активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Кілька сотень учасників акції – військовослужбовці, активісти та львів’яни – пройшлися маршем центром міста. Кажуть, так протестують проти формули Штайнмаєра.





«Це наша земля, чому ми маємо комусь поступатися. Дуже багато хлопців загинули за вільність України, ми зараз навіть думати не хочемо про капітуляцію», – каже військовослужбовець ЗСУ Артур Кирєєв.



Із прапорами, портретами загиблих та малюками на руках – близько півтисячі дніпрян пройшли ходою середмістям. Це захисники, волонтери та просто небайдужі, що хотіли вшанувати героїв.





Спочатку поклали квіти на Алеї пам’яті, а потім усі разом піднялися пішки центральним проспектом Дніпра до найвищого прапору України. Поруч із ним розташований музей АТО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На акції протесту 14-го жовтня вийшли в обласних центрах України. У Львові кількасот людей маршем пройшли центром міста, а у Харкові – тисячна юрба йшла центральною вулицею під бій барабанів та вибухи петардУкраїнці хочуть, щоб їхні вимоги були почуті не лише українською владою, – йдеться в сюжеті ТСН На площі Конституції у центрі Харкова збираються активісти, бійці та просто небайдужі містяни. Тисяча людей шикується у довжелезну колону. Вже традиційно хода рушає головною вулицею міста – Сумською із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами в руках. Люди палять димувухи, час від часу вибухають петарди. Хода вимагає не ухвалювати «формулу Штайнмаєра», бо цей план дій начебто загрожує українським інтересам.«Треба змінювати уяву тих таки європейських політиків до того, що тут відбувається. Бо Путін весь час показує, що це наш внутрішній конфлікт і він тут ні до чого. Хоча він же його і робить», – каже організатор місцевого ходуУ Львові також активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Кілька сотень учасників акції – військовослужбовці, активісти та львів’яни – пройшлися маршем центром міста. Кажуть, так протестують проти формули Штайнмаєра.«Це наша земля, чому ми маємо комусь поступатися. Дуже багато хлопців загинули за вільність України, ми зараз навіть думати не хочемо про капітуляцію», – каже військовослужбовець ЗСУІз прапорами, портретами загиблих та малюками на руках – близько півтисячі дніпрян пройшли ходою середмістям. Це захисники, волонтери та просто небайдужі, що хотіли вшанувати героїв.Спочатку поклали квіти на Алеї пам’яті, а потім усі разом піднялися пішки центральним проспектом Дніпра до найвищого прапору України. Поруч із ним розташований музей АТО.

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