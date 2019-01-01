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«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО

«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО
На акції протесту 14-го жовтня вийшли в обласних центрах України. У Львові кількасот людей маршем пройшли центром міста, а у Харкові – тисячна юрба йшла центральною вулицею під бій барабанів та вибухи петард

Українці хочуть, щоб їхні вимоги були почуті не лише українською владою, – йдеться в сюжеті ТСН.

На площі Конституції у центрі Харкова збираються активісти, бійці та просто небайдужі містяни. Тисяча людей шикується у довжелезну колону. Вже традиційно хода рушає головною вулицею міста – Сумською із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами в руках. Люди палять димувухи, час від часу вибухають петарди. Хода вимагає не ухвалювати «формулу Штайнмаєра», бо цей план дій начебто загрожує українським інтересам.

«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО

«Треба змінювати уяву тих таки європейських політиків до того, що тут відбувається. Бо Путін весь час показує, що це наш внутрішній конфлікт і він тут ні до чого. Хоча він же його і робить», – каже організатор місцевого ходу Борис Редін.

У Львові також активісти вийшли з протестом до Дня захисників України. Кілька сотень учасників акції – військовослужбовці, активісти та львів’яни – пройшлися маршем центром міста. Кажуть, так протестують проти формули Штайнмаєра.

«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО

«Це наша земля, чому ми маємо комусь поступатися. Дуже багато хлопців загинули за вільність України, ми зараз навіть думати не хочемо про капітуляцію», – каже військовослужбовець ЗСУ Артур Кирєєв.

Із прапорами, портретами загиблих та малюками на руках – близько півтисячі дніпрян пройшли ходою середмістям. Це захисники, волонтери та просто небайдужі, що хотіли вшанувати героїв.

«Ні – капітуляції»: тисячі українців вийшли на акції протесту. ВІДЕО

Спочатку поклали квіти на Алеї пам’яті, а потім усі разом піднялися пішки центральним проспектом Дніпра до найвищого прапору України. Поруч із ним розташований музей АТО.


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Теги: капітуляція, акція протесту, формула Штайнмаєра
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