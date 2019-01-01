«Володимир-Волинська птахофабрика і далі зливає «ріки крові», але – з іншої труби», – активіст

Тарас Сватко у своєму пості у фейсбуці опублікував нові фото з відстійників Володимир-Волинської птахофабрики. Біля них встановили таблички «Приватна власність. Прохід та проїзд заборонений», а рідина кривавого кольору, говорить активіст, тепер тече з іншої труби.



Про це пише



Як розповідає Сватко, земельна ділянка, на якій встановили таблички з надписами перебуває у державній власності. Таких табличок він побачив 3-4 неподалік від об’їзної траси.





“Відстійники нині стали секретним об’єктом. Не зважаючи на те, що ця земельна ділянка перебуває в державній власності, поставили ось такі таблички”, – пише Сватко.







Активіст також зауважив, що тепер відходи течуть з іншої труби. І колір у них червоний.





Як розповів Тарас Сватко БУГу, запах, який відчув біля відстійників птахофабрики, був у кілька разів сильнишим, ніж 8-го жовтня. Тоді на поля фільтрації з’їхалися журналісти центральних каналів через

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го жовтня активісту своєму пості у фейсбуці опублікував нові фото з відстійників Володимир-Волинської птахофабрики. Біля них встановили таблички «Приватна власність. Прохід та проїзд заборонений», а рідина кривавого кольору, говорить активіст, тепер тече з іншої труби.Про це пише Буг Як розповідає Сватко, земельна ділянка, на якій встановили таблички з надписами перебуває у державній власності. Таких табличок він побачив 3-4 неподалік від об’їзної траси.“Відстійники нині стали секретним об’єктом. Не зважаючи на те, що ця земельна ділянка перебуває в державній власності, поставили ось такі таблички”, – пише Сватко.Активіст також зауважив, що тепер відходи течуть з іншої труби. І колір у них червоний.Як розповів Тарас Сватко БУГу, запах, який відчув біля відстійників птахофабрики, був у кілька разів сильнишим, ніж 8-го жовтня. Тоді на поля фільтрації з’їхалися журналісти центральних каналів через відео, яке нашуміло у мережі

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