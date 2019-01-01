«Володимир-Волинська птахофабрика і далі зливає «ріки крові», але – з іншої труби», – активіст
Сьогодні, 03:25
14-го жовтня активіст Тарас Сватко у своєму пості у фейсбуці опублікував нові фото з відстійників Володимир-Волинської птахофабрики. Біля них встановили таблички «Приватна власність. Прохід та проїзд заборонений», а рідина кривавого кольору, говорить активіст, тепер тече з іншої труби.
Про це пише Буг.
Як розповідає Сватко, земельна ділянка, на якій встановили таблички з надписами перебуває у державній власності. Таких табличок він побачив 3-4 неподалік від об’їзної траси.
“Відстійники нині стали секретним об’єктом. Не зважаючи на те, що ця земельна ділянка перебуває в державній власності, поставили ось такі таблички”, – пише Сватко.
Активіст також зауважив, що тепер відходи течуть з іншої труби. І колір у них червоний.
Як розповів Тарас Сватко БУГу, запах, який відчув біля відстійників птахофабрики, був у кілька разів сильнишим, ніж 8-го жовтня. Тоді на поля фільтрації з’їхалися журналісти центральних каналів через відео, яке нашуміло у мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
Як розповідає Сватко, земельна ділянка, на якій встановили таблички з надписами перебуває у державній власності. Таких табличок він побачив 3-4 неподалік від об’їзної траси.
“Відстійники нині стали секретним об’єктом. Не зважаючи на те, що ця земельна ділянка перебуває в державній власності, поставили ось такі таблички”, – пише Сватко.
Активіст також зауважив, що тепер відходи течуть з іншої труби. І колір у них червоний.
Як розповів Тарас Сватко БУГу, запах, який відчув біля відстійників птахофабрики, був у кілька разів сильнишим, ніж 8-го жовтня. Тоді на поля фільтрації з’їхалися журналісти центральних каналів через відео, яке нашуміло у мережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська майстриня ліпить картини з тіста. ФОТО
Сьогодні, 04:28
«Володимир-Волинська птахофабрика і далі зливає «ріки крові», але – з іншої труби», – активіст
Сьогодні, 03:25
Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО
Сьогодні, 02:40
У Луцьку відбувся фестиваль повстанської пісні. ФОТО
Сьогодні, 00:36