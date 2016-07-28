На Волині затримали партію цигарок, яку контрабандисти хотіли потягом переправити до Польщі





Про це інформує



В ході реалізації оперативної інформації, в передмісті Ковеля в районі зупинки «448 км Львівської залізниці» при спробі незаконного завантаження до потяга «Київ-Варшава» тютюнових виробів без акцизних марок, правоохоронцями було затримано двох організаторів та чотирьох пособників протиправної діяльності, мешканців Ковельського району, 17 пакунків з цигарками та автомобіль «Рено», яким організатори доставляли цигарки.



При цьому правоохоронцями зафіксовано, як провідники потягу заздалегідь відчинили двері вагонів в готовності завантажити тютюнові вироби під час призупинення потягу з подальшим наміром їх незаконного переміщення на територію Польщі.





На місце події викликано слідчо-оперативну групу, за результатами проведення процесуальних заходів, слідчим СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області протоколом огляду місця події тютюнові вироби у кількості 9460 пачок та автомобіль вилучено.





Попередня сума оцінки вилученого товару становить понад 300 тисяч гривень. Процесуальні заходи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури, спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Північного регіонального управління, патрульної поліції міста Ковель та військовослужбовців мобільного підрозділу Луцького загону було припинено спробу незаконного переміщення великої партії тютюнових виробів з України в Польщу потягом сполученням «Київ-Варшава».Про це інформує Держприкордонслужба В ході реалізації оперативної інформації, в передмісті Ковеля в районі зупинки «448 км Львівської залізниці» при спробі незаконного завантаження до потяга «Київ-Варшава» тютюнових виробів без акцизних марок, правоохоронцями було затримано двох організаторів та чотирьох пособників протиправної діяльності, мешканців Ковельського району, 17 пакунків з цигарками та автомобіль «Рено», яким організатори доставляли цигарки.При цьому правоохоронцями зафіксовано, як провідники потягу заздалегідь відчинили двері вагонів в готовності завантажити тютюнові вироби під час призупинення потягу з подальшим наміром їх незаконного переміщення на територію Польщі.На місце події викликано слідчо-оперативну групу, за результатами проведення процесуальних заходів, слідчим СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області протоколом огляду місця події тютюнові вироби у кількості 9460 пачок та автомобіль вилучено.Попередня сума оцінки вилученого товару становить понад 300 тисяч гривень. Процесуальні заходи тривають.

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