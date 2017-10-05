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Збірна України здолала чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020

Збірна України здолала чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020
Національна збірна України з футболу перемогла команду Португалії, чинного чемпіона Європи, у кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року та гарантувала собі участь у фінальній частині турніру.

Матч проходив у межах 7-го туру кваліфікаційного етапу Євро-2020 у Києві на стадіоні «Олімпійський». Про це повідомляє Громадське.

Українська команда здолала суперника з рахунком 2:1. Перший гол забив Роман Яремчук на 6 хвилині, а другий — Андрій Ярмоленко на 27 хвилині.

На 72 хвилині гол забив португальський футболіст Кріштіану Роналду.

Після 7 турів Україна очолює групу B з 16 очками, далі йдуть Португалія (11 очок) та Сербія (7 очок), але вони поки зіграли на одну гру менше. Загалом всі мають зіграти по 8 матчів.

На Євро-2020 виходять дві найкращі команди групи. Наступна гра має відбутися зі збірною Сербії 17 листопада. Україна гарантувала собі вихід на Євро у матчі з Португалією, тепер від матчу останнього туру з сербами нічого не залежатиме.

Нагадаємо, у попередньому турі Україна грала з Литвою, яку перемогла з рахунком 2:0.

Фото - Укрінформ

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Теги: Євро-2020, Україна, Португалія, футбол, матч, перемога
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