Збірна України здолала чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020





Матч проходив у межах 7-го туру кваліфікаційного етапу Євро-2020 у Києві на стадіоні «Олімпійський». Про це повідомляє



Українська команда здолала суперника з рахунком 2:1. Перший гол забив Роман Яремчук на 6 хвилині, а другий — Андрій Ярмоленко на 27 хвилині.



На 72 хвилині гол забив португальський футболіст Кріштіану Роналду.



Після 7 турів Україна очолює групу B з 16 очками, далі йдуть Португалія (11 очок) та Сербія (7 очок), але вони поки зіграли на одну гру менше. Загалом всі мають зіграти по 8 матчів.



На Євро-2020 виходять дві найкращі команди групи. Наступна гра має відбутися зі збірною Сербії 17 листопада. Україна гарантувала собі вихід на Євро у матчі з Португалією, тепер від матчу останнього туру з сербами нічого не залежатиме.



Нагадаємо, у попередньому турі



Фото - Укрінформ

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