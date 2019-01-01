Показали, чим частували волинських нацгвардійців у День захисника України. ВІДЕО





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Ситий воїн – сильний воїн, каже кухар військової частини 1141 Нацгвардії України в місті Луцьку Наталя Пилипчук.



Солдатів строкової служби та контрактників тут щодня годують ситно. На день захисника України, - каже Наталія, вирішили урізноманітнити меню різотто та м’ясом по-французьки із печеною картоплею.



Начальник продовольчої служби військової частини 1141, лейтенант Євген Кутовенко розповів, що на формування меню впливає два основних фактори - різноманіття страв і неповторюваність продуктів в один день.



Євген Кутовенко розповів, що луцькі нацгвардійці щоразу можуть обрати собі страву на вибір.



“Наші гвардійці мають вибір страв, як на перше, так і на друге. Коли військовий приходить, то сам обирає гречку, скажімо, чи рис”.



Близько 14-ї години перші нацгвардійці вишукувалися на обід. Щодня на сніданок, обід та вечерю військові йдуть з піснею. Солдат строкової служби Сергій каже, що від того, що їсть солдат, залежить якість виконання завдань та й хороший настрій.



“Гарно годують. А мені як солдату, який більше 2-х метрів зросту дають додаткову пайку”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різотто, м'ясо по французьки із запеченою картоплею та бограч — ці страви в день День захисника України урізноманітнили меню солдатів військової частини 1141 Нацгвардії України в місті Луцьку.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Ситий воїн – сильний воїн, каже кухар військової частини 1141 Нацгвардії України в місті ЛуцькуСолдатів строкової служби та контрактників тут щодня годують ситно. На день захисника України, - каже Наталія, вирішили урізноманітнити меню різотто та м’ясом по-французьки із печеною картоплею.Начальник продовольчої служби військової частини 1141, лейтенантрозповів, що на формування меню впливає два основних фактори - різноманіття страв і неповторюваність продуктів в один день.Євген Кутовенко розповів, що луцькі нацгвардійці щоразу можуть обрати собі страву на вибір.“Наші гвардійці мають вибір страв, як на перше, так і на друге. Коли військовий приходить, то сам обирає гречку, скажімо, чи рис”.Близько 14-ї години перші нацгвардійці вишукувалися на обід. Щодня на сніданок, обід та вечерю військові йдуть з піснею. Солдат строкової службикаже, що від того, що їсть солдат, залежить якість виконання завдань та й хороший настрій.“Гарно годують. А мені як солдату, який більше 2-х метрів зросту дають додаткову пайку”.

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