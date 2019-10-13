вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО

В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
У ДТП з каретою "швидкої допомоги", яка відбулася в Києві 13 жовтня, загинуло двоє людей: ще п'ятеро, в тому числі троє дітей, госпіталізовано.

Про це повідомляє Апостроф.

За попередніми даними, автомобіль Peugeot з жінкою за кермом і двома дітьми пасажирами рухався по проспекту Ватутіна і перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. "Швидка допомога", яка везла хвору дитину, рухалася на червоне світло і повертала з вулиці Маяковського на бульвар Перова.

В результаті зіткнення, "швидка" перекинулася. Водій швидкої вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Також помер від отриманих травм фельдшер. Інший медик і дитина, що знаходилися в "швидкій", були госпіталізовані. Також постраждали водій і пасажири Peugeot.

За словами свідків, водій "швидкої" включив сирену за кілька секунд до удару.

В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, швидка допомога, смерть, аварія, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині для автомобілів закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 07:13
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 06:42
Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО
Сьогодні, 05:24
Волинська майстриня ліпить картини з тіста. ФОТО
Сьогодні, 04:28
«Володимир-Волинська птахофабрика і далі зливає «ріки крові», але – з іншої труби», – активіст
Сьогодні, 03:25
Схожі новини
Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
22 вересень, 00:17
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
08 вересень, 03:16
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
01 вересень, 01:15
Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО
28 липень, 22:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині для автомобілів закриють залізничний переїзд
Сьогодні, 07:13
 0
В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 06:42
 0
Волинянин спіймав кілограмового окуня. ФОТО
Сьогодні, 05:24
 0
Волинська майстриня ліпить картини з тіста. ФОТО
Сьогодні, 04:28
 0
«Володимир-Волинська птахофабрика і далі зливає «ріки крові», але – з іншої труби», – активіст
Сьогодні, 03:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿