В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО





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За попередніми даними, автомобіль Peugeot з жінкою за кермом і двома дітьми пасажирами рухався по проспекту Ватутіна і перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. "Швидка допомога", яка везла хвору дитину, рухалася на червоне світло і повертала з вулиці Маяковського на бульвар Перова.



В результаті зіткнення, "швидка" перекинулася. Водій швидкої вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Також помер від отриманих травм фельдшер. Інший медик і дитина, що знаходилися в "швидкій", були госпіталізовані. Також постраждали водій і пасажири Peugeot.



За словами свідків, водій "швидкої" включив сирену за кілька секунд до удару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП з каретою "швидкої допомоги", яка відбулася в Києві 13 жовтня, загинуло двоє людей: ще п'ятеро, в тому числі троє дітей, госпіталізовано.Про це повідомляє Апостроф За попередніми даними, автомобіль Peugeot з жінкою за кермом і двома дітьми пасажирами рухався по проспекту Ватутіна і перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. "Швидка допомога", яка везла хвору дитину, рухалася на червоне світло і повертала з вулиці Маяковського на бульвар Перова.В результаті зіткнення, "швидка" перекинулася. Водій швидкої вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Також помер від отриманих травм фельдшер. Інший медик і дитина, що знаходилися в "швидкій", були госпіталізовані. Також постраждали водій і пасажири Peugeot.За словами свідків, водій "швидкої" включив сирену за кілька секунд до удару.

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