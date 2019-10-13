В лікарні – троє дітей: в Києві трапилась смертельна аварія за участю «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 06:42
У ДТП з каретою "швидкої допомоги", яка відбулася в Києві 13 жовтня, загинуло двоє людей: ще п'ятеро, в тому числі троє дітей, госпіталізовано.
Про це повідомляє Апостроф.
За попередніми даними, автомобіль Peugeot з жінкою за кермом і двома дітьми пасажирами рухався по проспекту Ватутіна і перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. "Швидка допомога", яка везла хвору дитину, рухалася на червоне світло і повертала з вулиці Маяковського на бульвар Перова.
В результаті зіткнення, "швидка" перекинулася. Водій швидкої вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Також помер від отриманих травм фельдшер. Інший медик і дитина, що знаходилися в "швидкій", були госпіталізовані. Також постраждали водій і пасажири Peugeot.
За словами свідків, водій "швидкої" включив сирену за кілька секунд до удару.
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Про це повідомляє Апостроф.
За попередніми даними, автомобіль Peugeot з жінкою за кермом і двома дітьми пасажирами рухався по проспекту Ватутіна і перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. "Швидка допомога", яка везла хвору дитину, рухалася на червоне світло і повертала з вулиці Маяковського на бульвар Перова.
В результаті зіткнення, "швидка" перекинулася. Водій швидкої вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Також помер від отриманих травм фельдшер. Інший медик і дитина, що знаходилися в "швидкій", були госпіталізовані. Також постраждали водій і пасажири Peugeot.
За словами свідків, водій "швидкої" включив сирену за кілька секунд до удару.
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