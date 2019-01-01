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15 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

15 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномучеників Купріяна та Устини, а у світі відзначають День боротьби з раком грудей.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.

У вівторок, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Юрій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Юстина, Устина, Яків.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо іній з'явився, то буде суха і сонячна погода.
Холодний вітер і злива – до суворої зими.
Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.
Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.
Східний або північний вітер – до холодної зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель.

Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.


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Теги: свято, традиції
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