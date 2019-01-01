15 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише



У вівторок, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Юрій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Юстина, Устина, Яків.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо іній з'явився, то буде суха і сонячна погода.

Холодний вітер і злива – до суворої зими.

Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.

Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.

Східний або північний вітер – до холодної зими.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель.



Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномучеників Купріяна та Устини, а у світі відзначають День боротьби з раком грудей.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум У вівторок, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Юрій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Юстина, Устина, Яків.Якщо іній з'явився, то буде суха і сонячна погода.Холодний вітер і злива – до суворої зими.Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.Східний або північний вітер – до холодної зими.У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель.Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.

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