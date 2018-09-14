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Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО

Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Після дощів та з настанням тепла у шацьких лісах на повну розпочався сезон тихого полювання.

Про це інформує Район.Шацьк.

Якщо раніше жителі району знаходили у лісах, в більшості, білі та польські гриби та вихвалялися грибним уловом у соцмережах, то вже тепер настав сезон для маслюків та зелениць.

Незмінним лідером тихого полювання, оцінюючи фото шачан у соцмережах, є директор Прип'ятської школи Олександр Лончук, від якого, здається, у лісі не втече жоден гриб. Цього разу йому вдалося натрапити на плантацію маслюків.

Білі грибочки опинилися у кошику родини Самолюків, а на ціле поле мухоморів наткнулася у лісі депутатка та підприємиця з Шацька Тетяна Сіжук.

Пощастило назбирати відро зелениць у піщанських лісах ще одному педагогу - Юрію Бакуну.
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО

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Теги: тихе полювання, гриби, Волинь
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