Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО





Про це інформує



Якщо раніше жителі району знаходили у лісах, в більшості, білі та польські гриби та вихвалялися грибним уловом у соцмережах, то вже тепер настав сезон для маслюків та зелениць.



Незмінним лідером тихого полювання, оцінюючи фото шачан у соцмережах, є директор Прип'ятської школи Олександр Лончук, від якого, здається, у лісі не втече жоден гриб. Цього разу йому вдалося натрапити на плантацію маслюків.



Білі грибочки опинилися у кошику родини Самолюків, а на ціле поле мухоморів наткнулася у лісі депутатка та підприємиця з Шацька Тетяна Сіжук.



Пощастило назбирати відро зелениць у піщанських лісах ще одному педагогу - Юрію Бакуну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після дощів та з настанням тепла у шацьких лісах на повну розпочався сезон тихого полювання.Про це інформує Район.Шацьк Якщо раніше жителі району знаходили у лісах, в більшості, білі та польські гриби та вихвалялися грибним уловом у соцмережах, то вже тепер настав сезон для маслюків та зелениць.Незмінним лідером тихого полювання, оцінюючи фото шачан у соцмережах, є директор Прип'ятської школи Олександр Лончук, від якого, здається, у лісі не втече жоден гриб. Цього разу йому вдалося натрапити на плантацію маслюків.Білі грибочки опинилися у кошику родини Самолюків, а на ціле поле мухоморів наткнулася у лісі депутатка та підприємиця з Шацька Тетяна Сіжук.Пощастило назбирати відро зелениць у піщанських лісах ще одному педагогу - Юрію Бакуну.

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