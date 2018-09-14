Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:32
Після дощів та з настанням тепла у шацьких лісах на повну розпочався сезон тихого полювання.
Про це інформує Район.Шацьк.
Якщо раніше жителі району знаходили у лісах, в більшості, білі та польські гриби та вихвалялися грибним уловом у соцмережах, то вже тепер настав сезон для маслюків та зелениць.
Незмінним лідером тихого полювання, оцінюючи фото шачан у соцмережах, є директор Прип'ятської школи Олександр Лончук, від якого, здається, у лісі не втече жоден гриб. Цього разу йому вдалося натрапити на плантацію маслюків.
Білі грибочки опинилися у кошику родини Самолюків, а на ціле поле мухоморів наткнулася у лісі депутатка та підприємиця з Шацька Тетяна Сіжук.
Пощастило назбирати відро зелениць у піщанських лісах ще одному педагогу - Юрію Бакуну.
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Про це інформує Район.Шацьк.
Якщо раніше жителі району знаходили у лісах, в більшості, білі та польські гриби та вихвалялися грибним уловом у соцмережах, то вже тепер настав сезон для маслюків та зелениць.
Незмінним лідером тихого полювання, оцінюючи фото шачан у соцмережах, є директор Прип'ятської школи Олександр Лончук, від якого, здається, у лісі не втече жоден гриб. Цього разу йому вдалося натрапити на плантацію маслюків.
Білі грибочки опинилися у кошику родини Самолюків, а на ціле поле мухоморів наткнулася у лісі депутатка та підприємиця з Шацька Тетяна Сіжук.
Пощастило назбирати відро зелениць у піщанських лісах ще одному педагогу - Юрію Бакуну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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