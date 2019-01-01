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На Волині п'яний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий – в лікарні

На Волині п'яний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий – в лікарні
Учора, 14 жовтня, на автодорозі поблизу села Дідичі Ківерцівського району мотоцикл Lifan Bird збив велосипедиста. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21 години. За кермом мотоцикла перебував 22-річний житель Ківерцівського району. Попередньо поліцейські встановили, що мотоцикліст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд зустрічного велосипедиста, 30-річного жителя цього ж району.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію Ківерцівської центральної районної лікарні.

За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото ілюстративне.


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Теги: Lifan Bird, аварія, Дідичі, мотоцикл
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