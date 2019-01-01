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Банківські «заначки» волинян поповнили бюджет на 15 мільйонів гривень

Банківські «заначки» волинян поповнили бюджет на 15 мільйонів гривень
Протягом трьох кварталів 2019 року з депозитних відсотків волинян до бюджету сплачено 15,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Це майже на 10 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.

В Головному управлінні ДПС у Волинській області звертають увагу громадян, котрі мають вклади у банках, що закон не зобов’язує їх подавати до податкових інспекцій жодних звітних документів щодо отриманого доходу у вигляд нарахування відсотків по депозиту.
Утримувати з нарахованих на депозитні вклади процентів ПДФО та перераховувати до бюджету суму податку зобов’язані банківські установи.

Громадяни - вкладники у цьому випадку не виступають податковими агентами та не повинні окремо подавати декларацію, - наголошують в ГУ ДПС Волині.

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Теги: податки, депозити, Волинь
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