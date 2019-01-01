Двоє підлітків у Луцьку викрали бус
Сьогодні, 11:08
Двоє неповнолітніх жителів Луцького району до незаконного викрали в Луцьку бус Mercedes Sprinter.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 14 жовтня, до Луцького відділу поліції із заявою звернувся 51-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що вранці цього ж дня по вулиці Островського у Луцьку невідома особа викрала його автомобіль Mercedes Sprinter. Сума завданих матеріальних збитків становить 250 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли двоє 16-річних жителів Луцького району. Викрадений транспортний засіб поліцейські знайшли у селі Клепачів Ківерцівського району. Автомобіль вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 14 жовтня, до Луцького відділу поліції із заявою звернувся 51-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що вранці цього ж дня по вулиці Островського у Луцьку невідома особа викрала його автомобіль Mercedes Sprinter. Сума завданих матеріальних збитків становить 250 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли двоє 16-річних жителів Луцького району. Викрадений транспортний засіб поліцейські знайшли у селі Клепачів Ківерцівського району. Автомобіль вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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