Двоє підлітків у Луцьку викрали бус





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Учора, 14 жовтня, до Луцького відділу поліції із заявою звернувся 51-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що вранці цього ж дня по вулиці Островського у Луцьку невідома особа викрала його автомобіль Mercedes Sprinter. Сума завданих матеріальних збитків становить 250 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли двоє 16-річних жителів Луцького району. Викрадений транспортний засіб поліцейські знайшли у селі Клепачів Ківерцівського району. Автомобіль вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє неповнолітніх жителів Луцького району до незаконного викрали в Луцьку бус Mercedes Sprinter.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора, 14 жовтня, до Луцького відділу поліції із заявою звернувся 51-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що вранці цього ж дня по вулиці Островського у Луцьку невідома особа викрала його автомобіль Mercedes Sprinter. Сума завданих матеріальних збитків становить 250 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїли двоє 16-річних жителів Луцького району. Викрадений транспортний засіб поліцейські знайшли у селі Клепачів Ківерцівського району. Автомобіль вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

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