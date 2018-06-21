Про «ПРИ-ЗЕдента», жінок і Укрзалізницю: найсмішніші цитати Сергія Притули і «Вар’ятів» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:11
У Луцьку із шаленим успіхом виступили артисти першого гумористичного україномовного шоу «Вар’яти» разом із очільником колективу – Сергієм Притулою.
За вісім років існування колективу хлопці об’їздили майже всю країну і дали концерти навіть у маленьких містечках. Цього ж разу гумористи вже вдруге повернулися до Луцька з новою програмою у День захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня. Дали відразу два концерти поспіль о 17:30 та о 20:00 у РЦ «Промінь», під час обох – аншлаги.
«Ми щасливі, що можемо виступати тут та ще й в таке свято. Дякуємо тим людям, завдяки яким зараз можемо жити спокійно, відпочивати і сміятися, але дякуємо не тільки на словах. Частина із вилучених на концертах коштів піде на покупку тепловізійного прицілу для хлопців з 9-тої роти 59-тої бригади», – повідомив Сергій Притула.
Під час шоу на глядачів чекало багато-багато жартів на різну тематику: стосунки між чоловіком і жінкою, тещею і зятем, батьком і сином, начальником і підлеглим і, звісно, трохи політичних замальовок. До того ж, переконують, більшість історій для своїх мініатюр артисти беруть з життя. Тому це шоу можна назвати по-справжньому народним.
Очільник «Вар’ятів» Сергій Притула, як завжди, був на висоті, хоч і досі пересувається на милицях. «Рвав» публіку влучною дотепністю, життєвими історіями і навіть дивував талантом поета, тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило зробити підбірку найсмішніших жартів, цитат і невиданих віршів Сергія Притули, під час виступу у Луцьку.
«Кучма вмів грати на фортепіано, Клінтон – на саксофоні, а наш теперішній – і взагалі талант: на піаніно без рук»
Сергій Притула вирішив розпочати концертну програму «Вар’ятів» із актуальної політичної теми, роздумів про те, якби він вирішив балотуватися у президенти. Жартує, що його цілком серйозно питали про такі наміри, тож він вирішив не втрачати можливості і написати про це кілька жартів, а не лише думати, що «Якби батько Путіна витягнув свою пицюрку на декілька хвилин раніше, то він би міг зараз відпочивати з дітьми в Криму».
Фантазував про те, як би назвав свою команду, якби йшов у президенти, адже «Я только на одін срок» Зеленського його надихнуло. «Якщо я стану президентом, то ви навіть не уявляєте, як зміниться життя… в мене».
За основу назви своєї команди взяв приклад чинного президента Володимира ЗЕленського, який обирав її, виходячи зі свого власного прізвища: «ЗЕ-команда».
«Якщо брати по імені, то буде «СЕР» команда, але люди то можуть сприйняти, як заклик до дії. Прізвище теж не підходить, але в мене дуже гарне прізвище, ім’я, по батькові в купі – Притула Сергій Дмитрович, абревіатура – «ПСД», – всьо, приїхали. Я думаю, що Україна останні 28 років і так в режимі «ПСД», а тут ще я такий на білому коні і команда така сама».
З назвою так і не визначився, але передвиборчу програму і основні реформи написав вже давно.
Тож, якби Сергій Притула став президентом, першою була б транспортна реформа. «Дуже суттєва, але складатиметься з одного пункту. У всіх маршрутках і тролейбусах зроблю по центру перегородку. Справа їдуть ті, кому дує, зліва – ті, кому жарко. Все, будь ласка, відразу спокій у суспільстві. В сра*і економіка, от, що людям треба».
Наступною Сергій Дмитрович реформував би медицину: «Я в кожній поліклініці відкрию кабінет для тих, кому «тільки спитати», – каже, що після цього соціальна напруга відразу зникне.
Найголовнішою і найважливішою серед своїх пропозицій вважає власний варіант припинення війни на Донбасі. Над цим довго не думав, переконує, що формулу вигадав ще сім років тому і готовий її повторити.
«Якщо я стану президентом, то в моїх стосунках з Росією все просто. Першим же указом я оголошую війну Китаю. Коли декілька мільйонів озброєних до зубів китайців перейдуть через далекий Схід, Сибір, Урал, Краснодарський край, Кубань, підійдуть до кордонів з Україною, то я підписую з ними «мир», а назад вони вже не вернуться», – зірвавши у залу шквал шалених оплесків Сергій Притула каже, що то буде вже через п’ять років, а поки на сцені оголошує дует Вар’ятів-шоу – «Володимир і Великий». Згодом колаборація змінювалася і на сцені з'явився ще один актор.
Володимир Жогло (Жожка), Валентин Сергійчук та Віталік Тильний у своїх звичних амплуа – чоловіка та жінки. Основною лінією жартів гумористи обрали стосунки чоловіка та дружини, чоловіка і тещі та товстенької жінки і сексуальності. Часом комунікували з залом, загравали з людьми, але цілком виправдано.
Тобі треба, ти й роби, або «Поминки завтра рівно о 16»
«Коли ми приїздимо до Луцька, то у нас завжди дуже стала схема концерту – мініатюри, батли, пісні, мініатюри, монолог, от я й кажу, давайте щось нове зробимо, щось нове людям покажемо. Всі кажуть «Давай, давай. Тобі треба, ти й роби, як хочеш, так і викручуйся», – сказав Притула і почав читати вірші.
Каже, що жоден із них поки – не виданий, але мріє, що колись таки народиться та людина, яка покладе «цю єрєсть» на музику і буде їх співати.
Першим продекламував вірш, який «народився» ще у Тернополі після невдалого досвіду закохатися у дівчинку на ім’я Оля.
«І я тебе любив і ти мене любила,
І не забрала тебе холодная могила,
Він пальцем поманив і ти на задніх лапках,
Ненавиджу тебе мужик у жовтих тапках».
Усі інші, які зачитував Сергій Притула були однорядковими. Каже, що спеціально моніторив ситуацію і переконався, що він єдиний в Україні, хто зараз пише в такому форматі. Почав творити у цьому напрямку лише цього року, тож тестував, чи успішно, на глядачах у Луцьку. «Якщо вам смішно, то смієтеся, не смішно, то з жалю», – обмовився перед дебютом гуморист.
«Яка прелюдія, мадам, тут скоро санітарна зона»
«Безжалісна Волинь. Нафіга ти то родиш, де*іл», – сказав Сергій Притула, коли побачив, що глядачі таки не сприйняли перший твір, ну або ж просто не встигли зрозуміти його і вирішив «брати» зал сильнішими однорядками.
«Ви на мені і мало бути добре всім, але в мені уже 0,7»
«Тих, що п’ють більше, як тих, що потягами їздять», – прокоментував гуморист очікувані оплески від залу і читав далі.
«Так, я кохаю вашу дочку. До чого тут «чого в під’їзді?»
«Я міг би одружитись по зальоту, але спасибі Порошенку за безвіз»
«Ви роздяглись і я згадав, що не поставив в холодильник холодець»
«Мене водило в безвісті життя, а потім я поїв і попустило»
«Хотів вам крикнути в Карпатах: «Обережно, далі прірва», але почув московський ваш акцент»
«Петро сказав дружині, що у сексі вона не входить навіть у ТОП-20. Поминки завтра рівно о 16»
«І зрештою, моє улюблене»:…
«Я думав, що у вас – такий оргазм, а ви... заїка»
Наступним Сергій Притула зачитав вірш, який написав цієї весни. Каже, що ця пора його дуже надихає, а сам вірш входить до ще однієї невиданої збірки: «Незнане дружиною і слава Богу».
«Ваш чоловік прийшов неждано, як в листопаді – снігопад,
А ми якраз приймали ванну, лунав з кімнати «хіт-парад»,
Зайшов він тихо, наче кішка, що миш чатує, навшпиньки,
Відкрив у ванну двері трішки і ми завмерли, як пеньки.
У паузі, що затягнулась, ми чули, як співа Tayanna,
Злякались ви і я злякався, зафарбувалась жовтим ванна,
Він взяв на кухні табуретку, цигарку запалив неспішно,
Тоді представився «Валєрка», чогось мені було не смішно.
Валєра бив мене красиво, щелепа, голова, печінка,
І, що вже тут гріха таїти, ви дійсно варта того жінка.
Пісні мінялись в «хіт-параді», Таяну замінив Monatik,
А я продовжував літати по двокімнатній вашій хаті.
На кухні бив під MamaRikу, під DZIDZIO поламав ключицю,
Зуби втрачав під пісню ТІКа, нирки під «Молоду вовчицю»,
Коли летів я із балкону, то вдячності не було краю,
Що ви обрали другий поверх і склопакети із Китаю.
Мораль історії така:
Нехай ніхто вам не триндить,
Що музика приносить радість,
Мені наш шоубіз – болить».
Окрім віршів, які полюбилися публіці команда гумор-шоу все ж не відступала від традиційного формату проведення концерту, тож куди без звичного батлу між королем монологів та королевою діалогів Володимиром Ковцуном, тим самим Владзьо, і просто очільником «Вар’ятів», майбутнім «ПРИзедентом» – Сергієм Притулою.
Гумористи завжди «міряються жартами» на щось, тобто є предмет суперечки, а перемагає той, хто в результаті зірве у залу більше оплесків. Цього разу переміг «секс-символ» «Вар’ятів» – Владзьо, на що притула пообіцяв, що на концерт у Парижі він зможе взяти свій мед і продавати його разом з іншим мерчем.
Також на публіку чекали запальні переспівки пісень у виконанні Жогло і гітариста – віртуоза Сергія Полупана. Смішні жартівливі тексти на усім відомі мелодії – невід’ємна частина кожного із шоу «Вар’ятів».
Як на сцену після них вийшов Сергій Притула, то каже, що половини із того, що заспівали хлопці, в програмі не було: «На дворі жовтень, а Жогло про Миколая лупить. Ввійшов в кураж».
Цитати про «Укралізницю»
Сам Притула під час виступів завжди веде із залом задушевні розмови на різні теми, цього разу мова зайшла про «Укрзалізницю». Саме про те, що було б, якби мрія ексочільника міністерства інфраструктури України здійснилася і плацкартні вагони з потягів зникли взагалі.
«Як забрати плацкартні вагони, а що лишити? Як забрати те, що викликає в тебе ностальгію і щем у серці, як можна забрати цю традицію, коли от їдуть люди, які не знають один одного, а під час поїздки вибалакаються один одному ліпше, як на сповіді?»
«Як можна позбутися тих імпровізованих п’янок, коли в тих є випити, в тих закусити, а провідник просто впав на хвіст?»
«Коли мама дала курку в потяг, а ти їси її, всю морду замастив кетчупом, ідеш через весь плацкарт вмиватися, то поки дійшов – вже об ноги витерся. Вже в когось шкарпетки в кетчупі»
«Коли ніч, плацкарт, вагон, всі сплять, чути тільки «ту-дух, ту-дух», монотонний перестук коліс і в тій тиші ще тихішим голосом, аніж тиша, хтось посеред вагону каже: «Та давай, вони вже всі сплять»
На завершення улюбленці публіки пообіцяли, що це не останній їхній візит до Луцька.
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За вісім років існування колективу хлопці об’їздили майже всю країну і дали концерти навіть у маленьких містечках. Цього ж разу гумористи вже вдруге повернулися до Луцька з новою програмою у День захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня. Дали відразу два концерти поспіль о 17:30 та о 20:00 у РЦ «Промінь», під час обох – аншлаги.
«Ми щасливі, що можемо виступати тут та ще й в таке свято. Дякуємо тим людям, завдяки яким зараз можемо жити спокійно, відпочивати і сміятися, але дякуємо не тільки на словах. Частина із вилучених на концертах коштів піде на покупку тепловізійного прицілу для хлопців з 9-тої роти 59-тої бригади», – повідомив Сергій Притула.
Під час шоу на глядачів чекало багато-багато жартів на різну тематику: стосунки між чоловіком і жінкою, тещею і зятем, батьком і сином, начальником і підлеглим і, звісно, трохи політичних замальовок. До того ж, переконують, більшість історій для своїх мініатюр артисти беруть з життя. Тому це шоу можна назвати по-справжньому народним.
Очільник «Вар’ятів» Сергій Притула, як завжди, був на висоті, хоч і досі пересувається на милицях. «Рвав» публіку влучною дотепністю, життєвими історіями і навіть дивував талантом поета, тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило зробити підбірку найсмішніших жартів, цитат і невиданих віршів Сергія Притули, під час виступу у Луцьку.
«Кучма вмів грати на фортепіано, Клінтон – на саксофоні, а наш теперішній – і взагалі талант: на піаніно без рук»
Сергій Притула вирішив розпочати концертну програму «Вар’ятів» із актуальної політичної теми, роздумів про те, якби він вирішив балотуватися у президенти. Жартує, що його цілком серйозно питали про такі наміри, тож він вирішив не втрачати можливості і написати про це кілька жартів, а не лише думати, що «Якби батько Путіна витягнув свою пицюрку на декілька хвилин раніше, то він би міг зараз відпочивати з дітьми в Криму».
Фантазував про те, як би назвав свою команду, якби йшов у президенти, адже «Я только на одін срок» Зеленського його надихнуло. «Якщо я стану президентом, то ви навіть не уявляєте, як зміниться життя… в мене».
За основу назви своєї команди взяв приклад чинного президента Володимира ЗЕленського, який обирав її, виходячи зі свого власного прізвища: «ЗЕ-команда».
«Якщо брати по імені, то буде «СЕР» команда, але люди то можуть сприйняти, як заклик до дії. Прізвище теж не підходить, але в мене дуже гарне прізвище, ім’я, по батькові в купі – Притула Сергій Дмитрович, абревіатура – «ПСД», – всьо, приїхали. Я думаю, що Україна останні 28 років і так в режимі «ПСД», а тут ще я такий на білому коні і команда така сама».
З назвою так і не визначився, але передвиборчу програму і основні реформи написав вже давно.
Тож, якби Сергій Притула став президентом, першою була б транспортна реформа. «Дуже суттєва, але складатиметься з одного пункту. У всіх маршрутках і тролейбусах зроблю по центру перегородку. Справа їдуть ті, кому дує, зліва – ті, кому жарко. Все, будь ласка, відразу спокій у суспільстві. В сра*і економіка, от, що людям треба».
Наступною Сергій Дмитрович реформував би медицину: «Я в кожній поліклініці відкрию кабінет для тих, кому «тільки спитати», – каже, що після цього соціальна напруга відразу зникне.
Найголовнішою і найважливішою серед своїх пропозицій вважає власний варіант припинення війни на Донбасі. Над цим довго не думав, переконує, що формулу вигадав ще сім років тому і готовий її повторити.
«Якщо я стану президентом, то в моїх стосунках з Росією все просто. Першим же указом я оголошую війну Китаю. Коли декілька мільйонів озброєних до зубів китайців перейдуть через далекий Схід, Сибір, Урал, Краснодарський край, Кубань, підійдуть до кордонів з Україною, то я підписую з ними «мир», а назад вони вже не вернуться», – зірвавши у залу шквал шалених оплесків Сергій Притула каже, що то буде вже через п’ять років, а поки на сцені оголошує дует Вар’ятів-шоу – «Володимир і Великий». Згодом колаборація змінювалася і на сцені з'явився ще один актор.
Володимир Жогло (Жожка), Валентин Сергійчук та Віталік Тильний у своїх звичних амплуа – чоловіка та жінки. Основною лінією жартів гумористи обрали стосунки чоловіка та дружини, чоловіка і тещі та товстенької жінки і сексуальності. Часом комунікували з залом, загравали з людьми, але цілком виправдано.
Тобі треба, ти й роби, або «Поминки завтра рівно о 16»
«Коли ми приїздимо до Луцька, то у нас завжди дуже стала схема концерту – мініатюри, батли, пісні, мініатюри, монолог, от я й кажу, давайте щось нове зробимо, щось нове людям покажемо. Всі кажуть «Давай, давай. Тобі треба, ти й роби, як хочеш, так і викручуйся», – сказав Притула і почав читати вірші.
Каже, що жоден із них поки – не виданий, але мріє, що колись таки народиться та людина, яка покладе «цю єрєсть» на музику і буде їх співати.
Першим продекламував вірш, який «народився» ще у Тернополі після невдалого досвіду закохатися у дівчинку на ім’я Оля.
«І я тебе любив і ти мене любила,
І не забрала тебе холодная могила,
Він пальцем поманив і ти на задніх лапках,
Ненавиджу тебе мужик у жовтих тапках».
Усі інші, які зачитував Сергій Притула були однорядковими. Каже, що спеціально моніторив ситуацію і переконався, що він єдиний в Україні, хто зараз пише в такому форматі. Почав творити у цьому напрямку лише цього року, тож тестував, чи успішно, на глядачах у Луцьку. «Якщо вам смішно, то смієтеся, не смішно, то з жалю», – обмовився перед дебютом гуморист.
«Яка прелюдія, мадам, тут скоро санітарна зона»
«Безжалісна Волинь. Нафіга ти то родиш, де*іл», – сказав Сергій Притула, коли побачив, що глядачі таки не сприйняли перший твір, ну або ж просто не встигли зрозуміти його і вирішив «брати» зал сильнішими однорядками.
«Ви на мені і мало бути добре всім, але в мені уже 0,7»
«Тих, що п’ють більше, як тих, що потягами їздять», – прокоментував гуморист очікувані оплески від залу і читав далі.
«Так, я кохаю вашу дочку. До чого тут «чого в під’їзді?»
«Я міг би одружитись по зальоту, але спасибі Порошенку за безвіз»
«Ви роздяглись і я згадав, що не поставив в холодильник холодець»
«Мене водило в безвісті життя, а потім я поїв і попустило»
«Хотів вам крикнути в Карпатах: «Обережно, далі прірва», але почув московський ваш акцент»
«Петро сказав дружині, що у сексі вона не входить навіть у ТОП-20. Поминки завтра рівно о 16»
«І зрештою, моє улюблене»:…
«Я думав, що у вас – такий оргазм, а ви... заїка»
Наступним Сергій Притула зачитав вірш, який написав цієї весни. Каже, що ця пора його дуже надихає, а сам вірш входить до ще однієї невиданої збірки: «Незнане дружиною і слава Богу».
«Ваш чоловік прийшов неждано, як в листопаді – снігопад,
А ми якраз приймали ванну, лунав з кімнати «хіт-парад»,
Зайшов він тихо, наче кішка, що миш чатує, навшпиньки,
Відкрив у ванну двері трішки і ми завмерли, як пеньки.
У паузі, що затягнулась, ми чули, як співа Tayanna,
Злякались ви і я злякався, зафарбувалась жовтим ванна,
Він взяв на кухні табуретку, цигарку запалив неспішно,
Тоді представився «Валєрка», чогось мені було не смішно.
Валєра бив мене красиво, щелепа, голова, печінка,
І, що вже тут гріха таїти, ви дійсно варта того жінка.
Пісні мінялись в «хіт-параді», Таяну замінив Monatik,
А я продовжував літати по двокімнатній вашій хаті.
На кухні бив під MamaRikу, під DZIDZIO поламав ключицю,
Зуби втрачав під пісню ТІКа, нирки під «Молоду вовчицю»,
Коли летів я із балкону, то вдячності не було краю,
Що ви обрали другий поверх і склопакети із Китаю.
Мораль історії така:
Нехай ніхто вам не триндить,
Що музика приносить радість,
Мені наш шоубіз – болить».
Окрім віршів, які полюбилися публіці команда гумор-шоу все ж не відступала від традиційного формату проведення концерту, тож куди без звичного батлу між королем монологів та королевою діалогів Володимиром Ковцуном, тим самим Владзьо, і просто очільником «Вар’ятів», майбутнім «ПРИзедентом» – Сергієм Притулою.
Гумористи завжди «міряються жартами» на щось, тобто є предмет суперечки, а перемагає той, хто в результаті зірве у залу більше оплесків. Цього разу переміг «секс-символ» «Вар’ятів» – Владзьо, на що притула пообіцяв, що на концерт у Парижі він зможе взяти свій мед і продавати його разом з іншим мерчем.
Також на публіку чекали запальні переспівки пісень у виконанні Жогло і гітариста – віртуоза Сергія Полупана. Смішні жартівливі тексти на усім відомі мелодії – невід’ємна частина кожного із шоу «Вар’ятів».
Як на сцену після них вийшов Сергій Притула, то каже, що половини із того, що заспівали хлопці, в програмі не було: «На дворі жовтень, а Жогло про Миколая лупить. Ввійшов в кураж».
Цитати про «Укралізницю»
Сам Притула під час виступів завжди веде із залом задушевні розмови на різні теми, цього разу мова зайшла про «Укрзалізницю». Саме про те, що було б, якби мрія ексочільника міністерства інфраструктури України здійснилася і плацкартні вагони з потягів зникли взагалі.
«Як забрати плацкартні вагони, а що лишити? Як забрати те, що викликає в тебе ностальгію і щем у серці, як можна забрати цю традицію, коли от їдуть люди, які не знають один одного, а під час поїздки вибалакаються один одному ліпше, як на сповіді?»
«Як можна позбутися тих імпровізованих п’янок, коли в тих є випити, в тих закусити, а провідник просто впав на хвіст?»
«Коли мама дала курку в потяг, а ти їси її, всю морду замастив кетчупом, ідеш через весь плацкарт вмиватися, то поки дійшов – вже об ноги витерся. Вже в когось шкарпетки в кетчупі»
«Коли ніч, плацкарт, вагон, всі сплять, чути тільки «ту-дух, ту-дух», монотонний перестук коліс і в тій тиші ще тихішим голосом, аніж тиша, хтось посеред вагону каже: «Та давай, вони вже всі сплять»
На завершення улюбленці публіки пообіцяли, що це не останній їхній візит до Луцька.
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