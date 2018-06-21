Про «ПРИ-ЗЕдента», жінок і Укрзалізницю: найсмішніші цитати Сергія Притули і «Вар’ятів» у Луцьку. ФОТО

У Луцьку із шаленим успіхом виступили артисти першого гумористичного україномовного шоу «Вар’яти» разом із очільником колективу –За вісім років існування колективу хлопці об’їздили майже всю країну і дали концерти навіть у маленьких містечках. Цього ж разу гумористи вже вдруге повернулися до Луцька з новою програмою у День захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня. Дали відразу два концерти поспіль о 17:30 та о 20:00 у РЦ «Промінь», під час обох – аншлаги.«Ми щасливі, що можемо виступати тут та ще й в таке свято. Дякуємо тим людям, завдяки яким зараз можемо жити спокійно, відпочивати і сміятися, але дякуємо не тільки на словах. Частина із вилучених на концертах коштів піде на покупку тепловізійного прицілу для хлопців з 9-тої роти 59-тої бригади», – повідомив Сергій Притула.Під час шоу на глядачів чекало багато-багато жартів на різну тематику: стосунки між чоловіком і жінкою, тещею і зятем, батьком і сином, начальником і підлеглим і, звісно, трохи політичних замальовок. До того ж, переконують, більшість історій для своїх мініатюр артисти беруть з життя. Тому це шоу можна назвати по-справжньому народним.Очільник «Вар’ятів» Сергій Притула, як завжди, був на висоті, хоч і досі пересувається на милицях. «Рвав» публіку влучною дотепністю, життєвими історіями і навіть дивував талантом поета, тожвирішило зробити підбірку найсмішніших жартів, цитат і невиданих віршів Сергія Притули, під час виступу у Луцьку.Сергій Притула вирішив розпочати концертну програму «Вар’ятів» із актуальної політичної теми, роздумів про те, якби він вирішив балотуватися у президенти. Жартує, що його цілком серйозно питали про такі наміри, тож він вирішив не втрачати можливості і написати про це кілька жартів, а не лише думати, щоФантазував про те, як би назвав свою команду, якби йшов у президенти, адже «Я только на одін срок» Зеленського його надихнуло.За основу назви своєї команди взяв приклад чинного президента, який обирав її, виходячи зі свого власного прізвища: «ЗЕ-команда».З назвою так і не визначився, але передвиборчу програму і основні реформи написав вже давно.Тож, якби Сергій Притула став президентом, першою була б транспортна реформа.Наступною Сергій Дмитрович реформував би медицину:, – каже, що після цього соціальна напруга відразу зникне.Найголовнішою і найважливішою серед своїх пропозицій вважає власний варіант припинення війни на Донбасі. Над цим довго не думав, переконує, що формулу вигадав ще сім років тому і готовий її повторити., – зірвавши у залу шквал шалених оплесків Сергій Притула каже, що то буде вже через п’ять років, а поки на сцені оголошує дует Вар’ятів-шоу – «Володимир і Великий». Згодом колаборація змінювалася і на сцені з'явився ще один актор.(Жожка),тау своїх звичних амплуа – чоловіка та жінки. Основною лінією жартів гумористи обрали стосунки чоловіка та дружини, чоловіка і тещі та товстенької жінки і сексуальності. Часом комунікували з залом, загравали з людьми, але цілком виправдано.«Коли ми приїздимо до Луцька, то у нас завжди дуже стала схема концерту – мініатюри, батли, пісні, мініатюри, монолог, от я й кажу, давайте щось нове зробимо, щось нове людям покажемо. Всі кажуть «Давай, давай. Тобі треба, ти й роби, як хочеш, так і викручуйся», – сказав Притула і почав читати вірші.Каже, що жоден із них поки – не виданий, але мріє, що колись таки народиться та людина, яка покладе «цю єрєсть» на музику і буде їх співати.Першим продекламував вірш, який «народився» ще у Тернополі після невдалого досвіду закохатися у дівчинку на ім’я Оля.Усі інші, які зачитував Сергій Притула були однорядковими. Каже, що спеціально моніторив ситуацію і переконався, що він єдиний в Україні, хто зараз пише в такому форматі. Почав творити у цьому напрямку лише цього року, тож тестував, чи успішно, на глядачах у Луцьку. «Якщо вам смішно, то смієтеся, не смішно, то з жалю», – обмовився перед дебютом гуморист.«Безжалісна Волинь. Нафіга ти то родиш, де*іл», – сказав Сергій Притула, коли побачив, що глядачі таки не сприйняли перший твір, ну або ж просто не встигли зрозуміти його і вирішив «брати» зал сильнішими однорядками.«Тих, що п’ють більше, як тих, що потягами їздять», – прокоментував гуморист очікувані оплески від залу і читав далі.«І зрештою, моє улюблене»:…Наступним Сергій Притула зачитав вірш, який написав цієї весни. Каже, що ця пора його дуже надихає, а сам вірш входить до ще однієї невиданої збірки: «Незнане дружиною і слава Богу».Окрім віршів, які полюбилися публіці команда гумор-шоу все ж не відступала від традиційного формату проведення концерту, тож куди без звичного батлу між королем монологів та королевою діалогів, тим самим Владзьо, і просто очільником «Вар’ятів», майбутнім «ПРИзедентом» – Сергієм Притулою.Гумористи завжди «міряються жартами» на щось, тобто є предмет суперечки, а перемагає той, хто в результаті зірве у залу більше оплесків. Цього разу переміг «секс-символ» «Вар’ятів» – Владзьо, на що притула пообіцяв, що на концерт у Парижі він зможе взяти свій мед і продавати його разом з іншим мерчем.Також на публіку чекали запальні переспівки пісень у виконанні Жогло і гітариста – віртуоза Сергія Полупана. Смішні жартівливі тексти на усім відомі мелодії – невід’ємна частина кожного із шоу «Вар’ятів».Як на сцену після них вийшов Сергій Притула, то каже, що половини із того, що заспівали хлопці, в програмі не було: «На дворі жовтень, а Жогло про Миколая лупить. Ввійшов в кураж».Сам Притула під час виступів завжди веде із залом задушевні розмови на різні теми, цього разу мова зайшла про «Укрзалізницю». Саме про те, що було б, якби мрія ексочільника міністерства інфраструктури України здійснилася і плацкартні вагони з потягів зникли взагалі.На завершення улюбленці публіки пообіцяли, що це не останній їхній візит до Луцька.