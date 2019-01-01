вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працівник залізниці загинув під колесами поїзда на Львівщині

Працівник залізниці загинув під колесами поїзда на Львівщині
У Кам’янка-Бузький відділ поліції 14 жовтня надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 20-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, працівник станції, під час руху потяга впав з локомотива на залізничне полотно та потрапив під колеса. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львівщина, залізниця, смерть, працівник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима
Сьогодні, 12:14
Планують залучити гелікоптер, потрібні гроші: пошуки Олексія Веремійчика тривають
Сьогодні, 11:55
Працівник залізниці загинув під колесами поїзда на Львівщині
Сьогодні, 11:45
У Луцьку студенти проведуть «Ніч у бібліотеці»
Сьогодні, 11:30
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці Загадкові смерті у Запоріжжі: тіла 3-ох людей знайшли біля залізниці
28 вересень, 11:46
На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
03 вересень, 11:51
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
01 вересень, 01:15
Хлопчик помер до приїзду медиків: на Львівщині дитину засипало піском Хлопчик помер до приїзду медиків: на Львівщині дитину засипало піском
04 липень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
У Ковелі горів дачний будинок: ймовірна причина – підпал
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку зловмисники за 300 доларів в день незаконно стежили за людьми
Сьогодні, 12:25
 0
Волинський нардеп закликав урядовців рятувати Шацькі озера
Сьогодні, 12:18
 0
На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿