Працівник залізниці загинув під колесами поїзда на Львівщині





Про це повідомляє пресслужба

На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 20-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, працівник станції, під час руху потяга впав з локомотива на залізничне полотно та потрапив під колеса. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.



За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кам’янка-Бузький відділ поліції 14 жовтня надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув чоловік.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 20-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, працівник станції, під час руху потяга впав з локомотива на залізничне полотно та потрапив під колеса. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію