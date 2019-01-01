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Планують залучити гелікоптер, потрібні гроші: пошуки Олексія Веремійчика тривають

Планують залучити гелікоптер, потрібні гроші: пошуки Олексія Веремійчика тривають
До пошуків зниклого на озері Люб'язь у Любешівському районі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика мають намір залучити невеликий гелікоптер з можливістю низько пролетіти над територією.

Про це у Facebook написала колега Олексія Веремійчика Катерина Шкльода.

За її словами, залучення гелікоптера потребує чималих коштів, тож просять фінансової підтримки: картка ПриватБанку 5168 7427 1152 5471 (Вадим Яковлев).

Окрім того, люди, які на місці вже декілька діб беруть участь у пошуках, повідомляють про необхідність підкріплення, а також потребу у теплому одязі, гумовому взутті, матеріальній підтримці.

Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.

Пошуки тривають з 12 жовтня.

Раніше повідомляли, що до них залучили легку авіацію, кінологів, місцеве населення, людей з Луцька.

Станом на ранок 15 жовтня рятувальники повідомляють, що обстежили 35 тис. кв. метрів дна під час безпосередніх занурень на озері.
Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра.




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Теги: Олексій Веремійчик, розшук, озеро
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