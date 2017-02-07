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У Луцьку студент посеред вулиці розгулював з кастетом

У Луцьку студент посеред вулиці розгулював з кастетом
Студент третього курсу Луцького національного технічного університету оштрафували за носіння кастету без передбаченого законом дозволу.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА "Конкурент".

У документі зазначено, що обвинувачений о 4:50 ранку, 22 серпня, придбав кастет у невстановленої особи. Близько 5-ї години ранку він переносив "покупку" вулицею Винниченка до того, як її вулучили працівники поліції.

Кастет відноситься до контактної холодної зброї ударно передробильної дії, який виготовлений промисловим способом. Його носіння без дозволу відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Таким чином суд призначив студенту покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень.

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Теги: студент, холодна зброя, суд
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Коментарі 1
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в 4-50 ранку купив кастет!!! Ха ха
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