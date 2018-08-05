Волинський нардеп закликав урядовців рятувати Шацькі озера
Сьогодні, 12:18
Народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Степан Івахів звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля із депутатським запитом щодо встановлення причин обміління каскаду Шацьких озер.
«Протягом останніх років громадськість та науковці відмічають катастрофічне зниження рівня води (на 36 см) у найглибшому та одному із найбільших прісноводних озер України – Світязі», – йдеться у зверненні Степана Івахіва до урядовців. Це також стосується і всього комплексу Шацьких озер – а їх 28. Проблема обміління каскаду водних об’єктів Шацького поозер'я та його перлини — озера Світязь, набула значного суспільного резонансу. Серед можливих причин такого негативного явища науковці називають:
- розробку покладів крейдового родовища “Хотиславське“ у Малоритському районі Брестського області Республіки Білорусь, що розташоване за 25,8 кілометрів від озера Світязь;
- осушення, що здійснюється по периметру Шацького поозер'я, на теренах якого побудовані дві великі меліоративні системи;
- зменшення площі водозбору озер через проведені осушувальні меліорації у 60-80 роках минулого століття;
- збільшенння щільності забудови зон відпочинку та стихійний відбір підземних вод закладами відпочинку та оздоровлення, місцевими жителями;
- масове буріння локальних індивідуальних свердловин;
- скид води озера Світязь у штучно створене озеро Луки;
- неналежна експлуатація гідротехнічних споруд на територіях;
- відсутність комплексного підходу до освоєння рекреаційних територій;
- випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем;
- техногенний вплив;
- підвищення середніх температур та зменшення кількості опадів, що призводять до посух у літній період;
- глобальні кліматичні зміни, що відбуваються.
Однак на сьогоднішні науковцями остаточно не встановлено об’єктивних причин цього загрозливого явища, - зазначає Степан Івахів. - Тому працівникам Шацького національного природного парку неможливо реально намітити комплекс необхідних заходів для виправлення ситуації із постійним зниженням рівня води в озерах Шацького краю”.
Волинський нардеп визначає дану проблему як екологічний виклик і закликає створити «міжвідомчу комісію для встановлення причин зниження рівня води у озерах Шацького поозер'я та визначення переліку необхідних заходів, спрямованих на збереження цих водних ресурсів та підтримки в них належного рівня води».
До складу такої міжвідомчої групи Степан Івахів пропонує обов’язково долучити і науковців Шацького національного природного парку.
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«Протягом останніх років громадськість та науковці відмічають катастрофічне зниження рівня води (на 36 см) у найглибшому та одному із найбільших прісноводних озер України – Світязі», – йдеться у зверненні Степана Івахіва до урядовців. Це також стосується і всього комплексу Шацьких озер – а їх 28. Проблема обміління каскаду водних об’єктів Шацького поозер'я та його перлини — озера Світязь, набула значного суспільного резонансу. Серед можливих причин такого негативного явища науковці називають:
- розробку покладів крейдового родовища “Хотиславське“ у Малоритському районі Брестського області Республіки Білорусь, що розташоване за 25,8 кілометрів від озера Світязь;
- осушення, що здійснюється по периметру Шацького поозер'я, на теренах якого побудовані дві великі меліоративні системи;
- зменшення площі водозбору озер через проведені осушувальні меліорації у 60-80 роках минулого століття;
- збільшенння щільності забудови зон відпочинку та стихійний відбір підземних вод закладами відпочинку та оздоровлення, місцевими жителями;
- масове буріння локальних індивідуальних свердловин;
- скид води озера Світязь у штучно створене озеро Луки;
- неналежна експлуатація гідротехнічних споруд на територіях;
- відсутність комплексного підходу до освоєння рекреаційних територій;
- випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем;
- техногенний вплив;
- підвищення середніх температур та зменшення кількості опадів, що призводять до посух у літній період;
- глобальні кліматичні зміни, що відбуваються.
Однак на сьогоднішні науковцями остаточно не встановлено об’єктивних причин цього загрозливого явища, - зазначає Степан Івахів. - Тому працівникам Шацького національного природного парку неможливо реально намітити комплекс необхідних заходів для виправлення ситуації із постійним зниженням рівня води в озерах Шацького краю”.
Волинський нардеп визначає дану проблему як екологічний виклик і закликає створити «міжвідомчу комісію для встановлення причин зниження рівня води у озерах Шацького поозер'я та визначення переліку необхідних заходів, спрямованих на збереження цих водних ресурсів та підтримки в них належного рівня води».
До складу такої міжвідомчої групи Степан Івахів пропонує обов’язково долучити і науковців Шацького національного природного парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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