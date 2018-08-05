Волинський нардеп закликав урядовців рятувати Шацькі озера

Народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористуваннязвернувся до Прем’єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілляіз депутатським запитом щодо встановлення причин обміління каскаду Шацьких озер.«Протягом останніх років громадськість та науковці відмічають катастрофічне зниження рівня води (на 36 см) у найглибшому та одному із найбільших прісноводних озер України – Світязі», – йдеться у зверненні Степана Івахіва до урядовців. Це також стосується і всього комплексу Шацьких озер – а їх 28. Проблема обміління каскаду водних об’єктів Шацького поозер'я та його перлини — озера Світязь, набула значного суспільного резонансу. Серед можливих причин такого негативного явища науковці називають:- розробку покладів крейдового родовища “Хотиславське“ у Малоритському районі Брестського області Республіки Білорусь, що розташоване за 25,8 кілометрів від озера Світязь;- осушення, що здійснюється по периметру Шацького поозер'я, на теренах якого побудовані дві великі меліоративні системи;- зменшення площі водозбору озер через проведені осушувальні меліорації у 60-80 роках минулого століття;- збільшенння щільності забудови зон відпочинку та стихійний відбір підземних вод закладами відпочинку та оздоровлення, місцевими жителями;- масове буріння локальних індивідуальних свердловин;- скид води озера Світязь у штучно створене озеро Луки;- неналежна експлуатація гідротехнічних споруд на територіях;- відсутність комплексного підходу до освоєння рекреаційних територій;- випаровування вологи з озер і прилеглих до них екосистем;- техногенний вплив;- підвищення середніх температур та зменшення кількості опадів, що призводять до посух у літній період;- глобальні кліматичні зміни, що відбуваються.Однак на сьогоднішні науковцями остаточно не встановлено об’єктивних причин цього загрозливого явища, - зазначає Степан Івахів. - Тому працівникам Шацького національного природного парку неможливо реально намітити комплекс необхідних заходів для виправлення ситуації із постійним зниженням рівня води в озерах Шацького краю”.Волинський нардеп визначає дану проблему як екологічний виклик і закликає створити «міжвідомчу комісію для встановлення причин зниження рівня води у озерах Шацького поозер'я та визначення переліку необхідних заходів, спрямованих на збереження цих водних ресурсів та підтримки в них належного рівня води».До складу такої міжвідомчої групи Степан Івахів пропонує обов’язково долучити і науковців Шацького національного природного парку.