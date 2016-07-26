У Ковелі горів дачний будинок: ймовірна причина – підпал





Про це доповів сьогодні, 15 жовтня, на апаратній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - повідомляє "



Займання сталося 12 жовтня о 21:30.



Відтак, вогонь знищив дровітню, де і виникла пожежа, та 2 м³ дров, що там зберігалися. Частково згоріла огорожа дачної ділянки. Крім того, у результаті пожежі пошкоджено покрівлю та перекриття даху дачного будиночка.



Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають підпал.

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