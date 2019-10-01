У Луцьку зловмисники за 300 доларів в день незаконно стежили за людьми





Про це повідомляє



Незаконно застосовуються спецзасоби негласного отримання інформації (ст.359 ККУ) і відбувається порушення недоторканості приватного життя (ч.1 ст.182 ККУ).



Вартість послуг візуального спостереження складає 300 доларів США за день, 40 доларів США за годину, вартість мінімального замовлення – 150 доларів США.



Станом на вересень 2019 слідство мало дані про належність до цієї групи двох осіб – чоловіка та жінки.



1 серпня проводилися обшуки за місцем мешкання, а також в робочому кабінеті ТзОВ «Волинська електротехнічна компанія». Вилучалися мобільні телефони, флешка, набої.



Але про офіційні підозри у справі поки не повідомлялося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За версією слідчих СБУ, група осіб з числа мешканців Волинської та Київської областей збирають і використовують конфіденційну інформацію про жителів міста Луцьк, шляхом візуального спостереження за ними, їх прихованого фотографування та відеозйомки під час пересування містом та під час зустрічей.Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.Незаконно застосовуються спецзасоби негласного отримання інформації (ст.359 ККУ) і відбувається порушення недоторканості приватного життя (ч.1 ст.182 ККУ).Вартість послуг візуального спостереження складає 300 доларів США за день, 40 доларів США за годину, вартість мінімального замовлення – 150 доларів США.Станом на вересень 2019 слідство мало дані про належність до цієї групи двох осіб – чоловіка та жінки.1 серпня проводилися обшуки за місцем мешкання, а також в робочому кабінеті ТзОВ «Волинська електротехнічна компанія». Вилучалися мобільні телефони, флешка, набої.Але про офіційні підозри у справі поки не повідомлялося.

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