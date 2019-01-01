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У Ковелі відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»

У Ковелі відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»
У Ковелі відбудеться фан-зустріч в рамках акції «ДРУЖБА ДОБРО ДІТИ».

Про це повідомив відеоблогер «Milano.oro» на своїй сторінці в Instagram, - пише Район.Ковель.

Відеоблогер організовує фан-зустріч з акторами з серіалу «Школа» – героями Натою (Анна Тринчер) і Тохою (Богданом Осадчуком), а також з відомими відеоблогерами з «Чоткого паци» – Костею Клепкою і Валерією.

Зустріч відбудеться 27 жовтня о 16 годині у Палаці культури імені Тараса Шевченка. Вхід платний – від 100 гривень.

«Я хочу донести що треба дружити і нести позитив людям, а уже потім люди самі вирішать хто є хто», – каже Milano.oro.

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Теги: фан-зустріч, актори, серіал «Школа»
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