У Ковелі відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»





Про це повідомив відеоблогер «Milano.oro» на своїй сторінці в Instagram, - пише



Відеоблогер організовує фан-зустріч з акторами з серіалу «Школа» – героями Натою (Анна Тринчер) і Тохою (Богданом Осадчуком), а також з відомими відеоблогерами з «Чоткого паци» – Костею Клепкою і Валерією.



Зустріч відбудеться 27 жовтня о 16 годині у Палаці культури імені Тараса Шевченка. Вхід платний – від 100 гривень.



«Я хочу донести що треба дружити і нести позитив людям, а уже потім люди самі вирішать хто є хто», – каже Milano.oro.

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