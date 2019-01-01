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Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО

Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО
Лучанин Роман Новосад – учасник бойових дій на Сході держави. Після повернення із війни хлопець почав займатися садівництвом. Навчався на Агрофорумі, який організовували волонтери для учасників АТО.

Тепер у його невеликому розсаднику ростуть плодові дерева різних сортів. Перші результати своє праці захисник України показав журналістам Суспільного і розповів про життя після служби у війську.

В зону бойових дій хлопця мобілізували влітку 2014 року. Про цей період атовець розказує неохоче.

"Стояли ми поблизу Волновахи - це були артилерійські війська. Наша основна задача - це спостерігання повітряних об'єктів, які пролітали в зоні АТО, підлітали до кордонів України. Тобто, ми захищали небо. Передавали координати в штаб: що летить, куда летить, свій - чужий.

Чоловік розповідає, коли повернувся з війни, час від часу разом із іншими солдати підліковується у госпіталі ветеранів війни.

"В госпіталі знайшов своє кохання - дружину Лесю. Вона давала уколи, ставила капельниці мені", - каже Роман.

Згодом одружилися, в них народилася донька. Після повернення після війни шукав справу до душі. Товариш порадив займатися садівництвом.

У селі Угринів Горохівського району на батьківському городі три роки атовець посадив свій перший сад.

"Негативну енергію треба було кудись подіти. Є два варіанти: або пити, як дехто робить, або чимось займатися. Мені друг показав. Каже, Рома, давай попробуєш. Я попробував - мені сподобалося", - розповідає чоловік.

Навики садівництва освоював з друзями та навчався на Агрофорумі, який організовували волонтери для учасників АТО.

Детальніше - у сюжеті.




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Теги: луцький атовець, бізнес, садівник
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