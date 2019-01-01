Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
Лучанин Роман Новосад – учасник бойових дій на Сході держави. Після повернення із війни хлопець почав займатися садівництвом. Навчався на Агрофорумі, який організовували волонтери для учасників АТО.
Тепер у його невеликому розсаднику ростуть плодові дерева різних сортів. Перші результати своє праці захисник України показав журналістам Суспільного і розповів про життя після служби у війську.
В зону бойових дій хлопця мобілізували влітку 2014 року. Про цей період атовець розказує неохоче.
"Стояли ми поблизу Волновахи - це були артилерійські війська. Наша основна задача - це спостерігання повітряних об'єктів, які пролітали в зоні АТО, підлітали до кордонів України. Тобто, ми захищали небо. Передавали координати в штаб: що летить, куда летить, свій - чужий.
Чоловік розповідає, коли повернувся з війни, час від часу разом із іншими солдати підліковується у госпіталі ветеранів війни.
"В госпіталі знайшов своє кохання - дружину Лесю. Вона давала уколи, ставила капельниці мені", - каже Роман.
Згодом одружилися, в них народилася донька. Після повернення після війни шукав справу до душі. Товариш порадив займатися садівництвом.
У селі Угринів Горохівського району на батьківському городі три роки атовець посадив свій перший сад.
"Негативну енергію треба було кудись подіти. Є два варіанти: або пити, як дехто робить, або чимось займатися. Мені друг показав. Каже, Рома, давай попробуєш. Я попробував - мені сподобалося", - розповідає чоловік.
Навики садівництва освоював з друзями та навчався на Агрофорумі, який організовували волонтери для учасників АТО.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тепер у його невеликому розсаднику ростуть плодові дерева різних сортів. Перші результати своє праці захисник України показав журналістам Суспільного і розповів про життя після служби у війську.
В зону бойових дій хлопця мобілізували влітку 2014 року. Про цей період атовець розказує неохоче.
"Стояли ми поблизу Волновахи - це були артилерійські війська. Наша основна задача - це спостерігання повітряних об'єктів, які пролітали в зоні АТО, підлітали до кордонів України. Тобто, ми захищали небо. Передавали координати в штаб: що летить, куда летить, свій - чужий.
Чоловік розповідає, коли повернувся з війни, час від часу разом із іншими солдати підліковується у госпіталі ветеранів війни.
"В госпіталі знайшов своє кохання - дружину Лесю. Вона давала уколи, ставила капельниці мені", - каже Роман.
Згодом одружилися, в них народилася донька. Після повернення після війни шукав справу до душі. Товариш порадив займатися садівництвом.
У селі Угринів Горохівського району на батьківському городі три роки атовець посадив свій перший сад.
"Негативну енергію треба було кудись подіти. Є два варіанти: або пити, як дехто робить, або чимось займатися. Мені друг показав. Каже, Рома, давай попробуєш. Я попробував - мені сподобалося", - розповідає чоловік.
Навики садівництва освоював з друзями та навчався на Агрофорумі, який організовували волонтери для учасників АТО.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:37
Волинянин побив та пограбував чоловіка на вокзалі
Сьогодні, 13:24
Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
У Ковелі відбудеться фан-зустріч з акторами серіалу «Школа»
Сьогодні, 13:01
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:30