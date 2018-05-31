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Волинянин побив та пограбував чоловіка на вокзалі

Волинянин побив та пограбував чоловіка на вокзалі
У Ковелі на території залізничного вокзалу чоловік побив та пограбував 53-річного жителя цього ж району.

Зловмисник викрав у нього 400 грн. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 33-річний житель Ковеля.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину коштів вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, йдеться про грабіж. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Після оголошення підозри затриманому вирішуватиметься питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у виглядi тримання пiд вартою.

Нагадаємо, що на початку жовтня поліція Ковеля розкрила крадіжку на залізничному вокзалі.




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Теги: побиття, пограбування
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