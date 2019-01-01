Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО





У порівнянні з минулим роком, грибів на ринку небагато. Наразі можна купити лише опеньки та «польські» гриби, - повідомляє



Зазначають, через те, що грибів мало на ринку, ціни на них «кусаються». За кілограм опеньок просять до 40 гривень. Хоча деякі господині продають опеньки й по 25 гривень за кілограм. Щоправда, дешевші гриби зібрані кілька днів тому, відтак втратили свою свіжість і привабливість.



«Польські» гриби продавали по 50 гривень за кілограм. Продавчиня розповіла, що грибочки назбирав її син в лісі неподалік села Туропин Локачинського району.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку Володимира-Волинського з'явились перші осінні гриби.У порівнянні з минулим роком, грибів на ринку небагато. Наразі можна купити лише опеньки та «польські» гриби, - повідомляє "Район. Володимир-Волинський". Зазначають, через те, що грибів мало на ринку, ціни на них «кусаються». За кілограм опеньок просять до 40 гривень. Хоча деякі господині продають опеньки й по 25 гривень за кілограм. Щоправда, дешевші гриби зібрані кілька днів тому, відтак втратили свою свіжість і привабливість.«Польські» гриби продавали по 50 гривень за кілограм. Продавчиня розповіла, що грибочки назбирав її син в лісі неподалік села Туропин Локачинського району.

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