вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО

Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
На ринку Володимира-Волинського з'явились перші осінні гриби.

У порівнянні з минулим роком, грибів на ринку небагато. Наразі можна купити лише опеньки та «польські» гриби, - повідомляє "Район. Володимир-Волинський".

Зазначають, через те, що грибів мало на ринку, ціни на них «кусаються». За кілограм опеньок просять до 40 гривень. Хоча деякі господині продають опеньки й по 25 гривень за кілограм. Щоправда, дешевші гриби зібрані кілька днів тому, відтак втратили свою свіжість і привабливість.

«Польські» гриби продавали по 50 гривень за кілограм. Продавчиня розповіла, що грибочки назбирав її син в лісі неподалік села Туропин Локачинського району.

Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, Волинь, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк – у критичному стані в лікарні
Сьогодні, 13:45
Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:37
Волинянин побив та пограбував чоловіка на вокзалі
Сьогодні, 13:24
Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:32
Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО
13 жовтень, 18:40
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
30 серпень, 16:06
Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
29 серпень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк – у критичному стані в лікарні
Сьогодні, 13:45
 0
Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:37
 0
Волинянин побив та пограбував чоловіка на вокзалі
Сьогодні, 13:24
 0
Життя після війни: як луцький атовець створив власний бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿