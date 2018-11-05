На Харківщині затримали чоловіка, який порізав ґвалтівника своєї дружини
Сьогодні, 14:25
У селищі Шевченкове в Харківській області чоловік порізав ґвалтівника своєї дружини, спіймавши його за вчиненням злочину.
Так, вночі 13 жовтня до поліції звернулася жінка із заявою про зґвалтування, - пише ГУНП у Харківській області.
Поліцейські встановили, що потерпіла перебувала в кафе, розташованому неподалік від її дому. Заявниця разом із чоловіком відпочивали у компанії друзів. Близько першої години ночі жінка вирішила піти додому, але чоловіку про це не повідомила. Біля будинку її наздогнав невідомий, який із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статевий зв'язок.
Чоловік потерпілої, повертаючись додому, почув крики дружини про допомогу. Він схопив кривдника, ударив його по голові та наніс нападнику кілька ударів ножем в область паха. Побачивши наближення поліцейського автомобіля, чоловік потерпілої з місця злочину втік.
25-річного гвалтівника із сильною кровотечею госпіталізовали до районної лікарні.
Чоловік, який спричинив тілесні ушкодження, затриманий працівниками карного розшуку. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.
Інший зловмисник, якому після завершення лікування та результатів експертиз буде повідомлено про підозру у скоєнні зґвалтування, може відправитися за грати на 5 років.
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Так, вночі 13 жовтня до поліції звернулася жінка із заявою про зґвалтування, - пише ГУНП у Харківській області.
Поліцейські встановили, що потерпіла перебувала в кафе, розташованому неподалік від її дому. Заявниця разом із чоловіком відпочивали у компанії друзів. Близько першої години ночі жінка вирішила піти додому, але чоловіку про це не повідомила. Біля будинку її наздогнав невідомий, який із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статевий зв'язок.
Чоловік потерпілої, повертаючись додому, почув крики дружини про допомогу. Він схопив кривдника, ударив його по голові та наніс нападнику кілька ударів ножем в область паха. Побачивши наближення поліцейського автомобіля, чоловік потерпілої з місця злочину втік.
25-річного гвалтівника із сильною кровотечею госпіталізовали до районної лікарні.
Чоловік, який спричинив тілесні ушкодження, затриманий працівниками карного розшуку. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.
Інший зловмисник, якому після завершення лікування та результатів експертиз буде повідомлено про підозру у скоєнні зґвалтування, може відправитися за грати на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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