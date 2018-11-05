На Харківщині затримали чоловіка, який порізав ґвалтівника своєї дружини

У селищі Шевченкове в Харківській області чоловік порізав ґвалтівника своєї дружини, спіймавши його за вчиненням злочину.Так, вночі 13 жовтня до поліції звернулася жінка із заявою про зґвалтування, - пише ГУНП у Харківській області.Поліцейські встановили, що потерпіла перебувала в кафе, розташованому неподалік від її дому. Заявниця разом із чоловіком відпочивали у компанії друзів. Близько першої години ночі жінка вирішила піти додому, але чоловіку про це не повідомила. Біля будинку її наздогнав невідомий, який із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статевий зв'язок.Чоловік потерпілої, повертаючись додому, почув крики дружини про допомогу. Він схопив кривдника, ударив його по голові та наніс нападнику кілька ударів ножем в область паха. Побачивши наближення поліцейського автомобіля, чоловік потерпілої з місця злочину втік.25-річного гвалтівника із сильною кровотечею госпіталізовали до районної лікарні.Чоловік, який спричинив тілесні ушкодження, затриманий працівниками карного розшуку. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.Інший зловмисник, якому після завершення лікування та результатів експертиз буде повідомлено про підозру у скоєнні зґвалтування, може відправитися за грати на 5 років.